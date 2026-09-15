El desafío de las editoriales regionales para llevar la poesía a nuevos lectores

La literatura neuquina vuelve a tener un lugar destacado en la Feria Internacional del Libro de Neuquén, que este año reúne a autores, lectores y editoriales de distintos puntos del país. Entre las propuestas locales se encuentran Cosa Seria y Tanta Ceniza, dos sellos independientes que comparten stand y buscan acercar especialmente la poesía a nuevos lectores.

Para Mauricio Giulietti, fundador de Cosa Seria junto a Facundo Podestá, la Feria representa una oportunidad fundamental para mostrar el trabajo que realizan durante todo el año de manera autogestiva. “Es el cuarto año que estamos acá y la verdad que es un momento hermoso, una oportunidad muy importante para difundir el trabajo que hacemos”, señaló en diálogo con AM550.

Cosa Seria nació en Neuquén Capital con el objetivo de impulsar la poesía a través de presentaciones, venta de libros y, próximamente, también mediante la edición de obras. En la Feria, ese trabajo se cruza con el catálogo de Tanta Ceniza y con una amplia presencia de autores y editoriales independientes.

Lectura de poemas de escritores que publicaron en los sellos editoriales que se presentan en la Feria Internacional del Libro de Neuquén.

Un espacio para la literatura neuquina

Giulietti destacó que existe una importante producción literaria en la región y que la Feria permite ponerla en contacto directo con el público. “Hay mucha producción literaria a nivel local y esta Feria sirve para difundir, para acercar a los lectores a los autores regionales”, explicó.

Para las editoriales independientes, además, el encuentro tiene una importancia que va más allá de la difusión. La venta de libros durante la Feria representa un impulso económico que permite sostener nuevos proyectos y continuar con el trabajo editorial durante el resto del año. “Es una oportunidad de venta, que no es menor, porque es un empuje que nos permite después seguir gestionando”, sostuvo Giulietti.

En el caso de Cosa Seria, el foco está especialmente puesto en la poesía, un género que, según el editor, suele quedar relegado frente a otras opciones entre los lectores. “Es una oportunidad de darle materialidad a eso, darle un espacio”, explicó.

Libros neuquinos y precios

Entre las propuestas de Cosa Seria se encuentra el último libro de Cali Duarte, poeta y docente neuquino. Los ejemplares del sello tienen actualmente valores que van desde los $8.000 hasta los $15.000.

Tanta Ceniza, en tanto, cuenta con un catálogo más amplio que incluye autores neuquinos como Ro Oliviero y Carina Rita Medina, además de otras publicaciones. Sus libros tienen precios que oscilan entre $12.000 y $25.000.

Los visitantes pueden encontrar ambas propuestas en un espacio compartido dentro de la Feria, junto con publicaciones de otras editoriales independientes de distintas provincias.

Una agenda que continúa

La participación de Cosa Seria y Tanta Ceniza no se limita a la venta de libros. Durante la Feria tienen prevista una agenda de presentaciones, diálogos y recitales de poesía, con actividades que se extenderán desde este sábado hasta el martes y continuarán durante el próximo fin de semana. Giulietti invitó a los lectores a acercarse al stand y conocer las propuestas de las editoriales locales.

En una Feria que año tras año amplía su convocatoria, la presencia de estos sellos muestra también la vitalidad de una literatura neuquina que busca nuevos lectores, nuevos autores y nuevos espacios para crecer.