Las últimas estrofas del Himno Provincial de Neuquén avanzan hacia una nueva forma de expresión. La comunidad sorda participa cada viernes de un trabajo que adapta la canción a la Lengua de Señas Argentina (LSA), con el objetivo de que pueda ser comprendida y expresada durante los actos y ceremonias donde el himno ocupa un lugar central.

Marité Berbel compartió junto a la comunidad sorda recuerdos vinculados con la creación del Himno Provincial.

El proceso se desarrolla en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue y reúne a personas sordas con el equipo de Lengua de Señas de la subsecretaría de Discapacidad. El grupo analiza cada verso buscando representar sus imágenes y metáforas sin perder el sentido de la obra.

La tarea requiere algo más que trasladar palabras a señas. La LSA utiliza el espacio, el movimiento corporal, las expresiones faciales y la mirada para construir significado. Por eso, cada fragmento demanda intercambio, interpretación y distintas pruebas antes de definir cómo será expresado.

El objetivo es que la adaptación conserve el contenido de la canción y, al mismo tiempo, respete la lengua y la cultura de la comunidad sorda. Las personas que participan tienen un papel central en la construcción de la versión.

Marité Berbel llevó la memoria del autor al encuentro

El último viernes tuvo un componente especial. Marité Berbel y su hijo Traful se incorporaron a la jornada para compartir recuerdos y detalles relacionados con el Himno Provincial.

Marité conversó con las personas sordas sobre las historias y las imágenes presentes en los versos. Traful, en tanto, acompañó el encuentro con su guitarra y sumó la música al intercambio.

Las últimas partes de la canción son ahora las que concentran el trabajo de interpretación en LSA.

La presencia de ambos permitió trabajar sobre la canción desde otro lugar. Las personas participantes pudieron preguntar por el significado de distintas expresiones y conocer parte de la historia detrás de una obra que Marcelo Berbel escribió junto con Osvaldo Arabarco.

La guitarra acompañó la voz de Marité mientras el grupo analizaba cada fragmento. Las preguntas apuntaron a descubrir qué imagen genera cada verso y cómo puede trasladarse ese contenido al movimiento de las manos, el cuerpo y el rostro.

El encuentro terminó con todos los participantes expresando juntos el Himno en sus distintas formas. La música, la voz y las señas compartieron así un mismo espacio.

Neuquén Trabun Mapu recuperó su versión completa

La adaptación está vinculada con la recuperación de la versión completa de Neuquén Trabun Mapu, nombre del Himno Provincial de Neuquén. El proceso se desarrolla después del decreto 836/26, firmado por el gobernador Rolando Figueroa el 15 de junio, Día de la Provincia.

La norma recuperó las estrofas completas de la obra tal como fueron concebidas originalmente por Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel. Las últimas partes de la canción son ahora las que concentran el trabajo de interpretación en LSA.

Figueroa explicó entonces que esas estrofas destacan el valor de Neuquén para el país y la capacidad de sus habitantes para superar dificultades. También señaló que allí aparece una mirada sobre aquello que hacen y representan los neuquinos.

El gobernador sostuvo además que la canción plantea una imagen de personas diferentes que terminan formando “una nueva piel”. Esa idea también aparece en el trabajo que lleva adelante la comunidad sorda.

La adaptación busca ampliar la participación en los espacios donde se interpreta el Himno Provincial. El proceso no plantea una versión aislada, sino una construcción compartida entre quienes conocen la obra y quienes utilizan la Lengua de Señas Argentina.

De esta manera, una canción vinculada con la identidad de Neuquén incorpora una nueva forma de ser expresada. Las voces, la música y las señas se encuentran para que el Himno Provincial pueda llegar a más personas.