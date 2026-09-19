Este sábado 19 de septiembre la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento” abrirá sus puertas desde las 14 y hasta las 22 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y distintos espacios de sus alrededores.

La propuesta reunirá durante a reconocidas figuras de la cultura nacional y ofrecerá a vecinos y visitantes una amplia agenda vinculada a los libros, la literatura y el pensamiento.

Entre las propuestas más destacadas de la jornada del sábado se encuentran, a las 18, la presentación de “Afrodita”, de la psicóloga y maga Guillermina Lopata, y a las 20, el espectáculo “Historias de amor y de muerte”, a cargo de Soledad Barruti y Darío Sztajnszrajber, en el Auditorio Marcelo Martín Berbel. En el Auditorio Irma Cuña, a las 17, se presentará “Borges en Neuquén: la historia desconocida de una visita inolvidable”, de Pablo Montanaro, mientras que en el María Elena Walsh habrá propuestas como “Marjane Satrapi – Persépolis: La vida hecha obra”, a las 17, y “Instrucciones para jugar”, a las 18. Además, desde las 16, el escenario ofrecerá “Alicia en el circo de las maravillas”, por Dúo D2.

Las propuestas se desarrollarán en tres auditorios en simultáneo, además de la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia, que ampliarán los espacios destinados a encuentros con escritores, espectáculos, exposiciones y actividades culturales.

Las charlas para las presentaciones de los escritores son libres y gratuitas. No hay que sacar entradas. Es por orden de llegada, hasta completar la capacidad del auditorio. Se recomienda ir con tiempo para asegurarse un lugar.

La programación de este sábado 19 de septiembre serán las siguientes:

Escenario

16:00 «Alicia en el circo de las maravillas», por Dúo D2

Auditorio Marcelo Martín Berbel

15:00 «Algo Sobre La Noche de los Bastones Largos», por Tecnicatura Superior en Actuación de la ESBA

16:00 «Esa palabra celebradora que nos hermana», con autoras de Editorial Tanta Ceniza

17:00 Federico Watkins presenta «Honda humanidad», Ediciones Bucarest, en un conversatorio con Celia Dosio y Tomás Watkins

18:00 La psicóloga y maga Guillermina Lopata presenta su libro «Afrodita» (El Ateneo)

19:00 La Municipalidad de Neuquén presenta «Neuquén, la capital que más crece»

20:00 Soledad Barruti y Darío Sztajnszrajber presentan su espectáculo: «Historias de amor y de muerte»

Auditorio Irma Cuña

15:00 Yeidis Sucre González presenta «Cuentos para jugar y soñar», Ed. Rubin (narrativa infantil)

17:00 «Borges en Neuquén: la historia desconocida de una visita inolvidable», por Pablo Montanaro

18:00 Gabriela Souto presenta «¿Narrativas en disputa? Aportes para el abordaje de las problemáticas del consumo», Ed. Educo, Universidad Nacional del Comahue

19:00 Renata Matkovic Canevaro presenta «El tren de madrugada», Ed. Caburé (Novela)

20:00 Horacio Margenat de Editorial La Chascona de San Martín de los Andes, presenta «Branario», (Antología), y «Crónicas Bomberiles» de Martín Comesaña.

Auditorio María Elena Walsh

15:00 «¡Yo Escribo!» La app neuquina para escritores de todo el muno, por Diego Fabián Gómez

17:00 «Marjane Satrapi – Persépolis -La vida hecha obra», por Patricio Denegri

18:00 «Instrucciones para jugar», coordinado por Nina Jäger

19:00 Estudiantes y docentes del IFD 12 presentan «Mi historia, nuestra historia», (Antología)

20:00 María Victoria Vagnoni presenta «Más allá del secreto de las lámparas«, Ed. Yzur (poesía)