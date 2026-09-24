Los hermanos cordobeses detrás de la canción para el papa León XIV: “Salió como enviada por Dios”

La canción que acompañará la visita del papa León XIV a la Argentina nació en Villa Carlos Paz, Córdoba, a partir de una propuesta inesperada. Sus autores, los hermanos Gabriel Alejandro y Agustín Moyano Angelini, recibieron el llamado de un sacerdote de su comunidad para que participaran del concurso convocado por la Conferencia Episcopal Argentina y terminaron creando la obra que fue seleccionada como canción oficial.

El tema se llama “Argentina con el Papa León” y fue elegido entre las composiciones presentadas desde distintos puntos del país. La CEA había convocado a compositores argentinos mayores de 18 años a presentar una obra original e inédita para acompañar la llegada del pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Los hermanos contaron a TN que la iniciativa comenzó cuando el padre Daniel, de una parroquia de Carlos Paz, les escribió para preguntarles por qué no intentaban componer la canción. A partir de ese mensaje, comenzaron a recibir también el impulso de amigos y decidieron aceptar el desafío.

El proceso, sin embargo, no fue inmediato. Gabriel relató que inicialmente no encontraba la manera de transformar en música la idea que debía transmitir la canción. La convocatoria planteaba la necesidad de una obra capaz de reunir distintas sensibilidades y expresar el espíritu de la visita.

“No se me ocurría nada”, recordó el músico. La inspiración apareció después de manera inesperada y, según su propio relato, la composición comenzó a surgir prácticamente de una vez.

“Un día, como por arte de magia, vino desde el cielo la inspiración y la canción salió prácticamente como dictada”, contó Gabriel. En otro momento resumió la experiencia con una frase que terminó identificando el origen de la obra: “Salió como de golpe, como enviado por Dios”.

La experiencia también representó un desafío porque el estilo habitual de los hermanos es el rock. La canción elegida por el Episcopado tiene un carácter diferente al de las composiciones que suelen interpretar, algo que ellos mismos reconocieron después de escuchar el resultado.

“Nosotros generalmente tocamos rock y este tipo de música nunca la habíamos experimentado”, explicaron. Sin embargo, ambos coincidieron rápidamente en que la composición funcionaba y decidieron grabarla para enviarla al concurso.

Las bases establecían además que las obras debían ser presentadas sin identificar a sus autores, de manera que el jurado pudiera evaluarlas sin conocer quién estaba detrás de cada propuesta. La convocatoria permaneció abierta entre el 10 de agosto y el 10 de septiembre y permitió presentar canciones de distintos géneros.

El anuncio de la elección sorprendió a los propios autores. Gabriel contó que comenzó a recibir numerosos mensajes en su teléfono cuando se conoció el resultado. “No lo podemos creer”, dijeron los hermanos al hablar sobre la noticia y sobre la posibilidad de que su canción sea utilizada durante las actividades vinculadas con la visita papal.

La obra fue seleccionada por un jurado integrado por especialistas del ámbito musical y eclesial. La Conferencia Episcopal destacó que recibió propuestas de niños, jóvenes, adultos y comunidades de diferentes regiones del país, con ritmos y estilos diversos. La institución también anunció que buscará generar espacios pastorales para que otras canciones presentadas al concurso puedan ser interpretadas y no queden fuera de los preparativos.

“Argentina con el Papa León” propone como ejes la esperanza, la paz, el encuentro y la construcción comunitaria. La letra incorpora referencias a los santos argentinos y a la Virgen de Luján, y repite como una de sus ideas centrales que hay lugar para todos.

Para los hermanos Moyano Angelini, la canción también quedó asociada a una sensación personal difícil de explicar. Según contaron, cada vez que vuelven a escucharla sienten algo parecido a estar frente a una composición nueva, pese a haber sido ellos mismos quienes la crearon.

La canción tendrá ahora un escenario mucho mayor que aquel en el que nació. León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, en el marco de su primera visita al país como pontífice.

Así, una propuesta que comenzó con un mensaje de un sacerdote y una idea que, según sus autores, apareció casi de manera inesperada, terminó convirtiéndose en la canción oficial que acompañará la llegada de León XIV a la Argentina.

Letra completa de “Argentina con el papa León”

Argentina, caminando con esperanzas, intentando

ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.