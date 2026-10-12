El hito que forjó nuestro sur: por qué el 11 de octubre es el Día Nacional de la Patagonia

Cada 11 de octubre, nuestro país conmemora el origen institucional de la Patagonia a partir de una ley pionera de 1878. Con la sanción de la Ley 25.394 en el año 2000, el Congreso Nacional recuperó del olvido la creación de la primera gobernación unificada para consolidar la identidad y la memoria de esta región clave nacional.

La conmemoración del Día Nacional de la Patagonia hunde sus raíces en los últimos compases del siglo XIX, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. El 11 de octubre de 1878 se promulgó la Ley Nacional Nº 954, norma que dispuso formalmente el establecimiento de la Gobernación de la Patagonia.

Esta legislación respondió a la necesidad del Estado Argentino de estructurar jurídica y políticamente un territorio inmenso que abarcaba desde el límite fijado al norte, trazado por los ríos Negro, Neuquén y Agrio, hasta el Cabo de Hornos. En sus artículos fundacionales, la ley fijó el asiento de gobierno en la antigua población de Mercedes de Patagones (actual ciudad de Viedma) y determinó que la administración dependería directamente del Ministerio de Guerra y Marina.

Nicolás Avellaneda.

Los fundadores de la primera gobernación

El principal artífice humano de aquella etapa inicial fue el coronel Álvaro Barros, designado por el Poder Ejecutivo como el primer gobernador de la Patagonia el 21 de octubre de 1878. Al instalarse en Mercedes de Patagones a principios de 1879, Barros puso en marcha, en enero de 1879, a las primeras instituciones civiles: nombró al Sr. Isaias Crespo como primer juez de paz, instituyó la comisión municipal con 6 vecinos designados y dotó al poblado de servicios básicos y escuelas.

Coronel Vintter. (Fuente: Libro “La conquista del desierto” de Walther)

En julio de 1879, Barros dictó un decreto histórico mediante el cual rebautizó la capital de la naciente gobernación con el nombre de Viedma, en homenaje al colonizador y marino español Francisco de Viedma y Narváez, quien había establecido, cien años antes, el fuerte originario sobre la margen sur del río Negro. A diferencia del pensamiento estrictamente militarista de la época, Barros defendió que la soberanía argentina requería colonizar con familias agricultoras, fomentar el trabajo e integrar y proteger a las poblaciones indígenas, denunciando abiertamente los abusos y la especulación de tierras en la frontera.

En 1882, la gobernación pasó a manos del general Lorenzo Vintter, quien se desempeñó como su segundo y último mandatario hasta que, en octubre de 1884, con la sanción de la Ley N° 1532, la primitiva gobernación unitaria fue subdividida en los territorios nacionales de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa.





Mapa de la Argentina en 1878 (Fuente: masneuquen.com)

Sanción de la Ley N° 25.394

A pesar de la trascendencia de aquel proceso, el 11 de octubre como fecha matriz permaneció durante décadas eclipsada en el calendario. Con el propósito de reparar esa omisión histórica y reconocer el valor geopolítico y cultural del sur argentino, el Congreso de la Nación sancionó el 30 de noviembre de 2000 la Ley 25.394, que posteriormente fue promulgada el 3 de enero de 2001.



La norma estableció oficialmente el 11 de octubre de cada año como el “Día Nacional de la Patagonia”, evocando con exactitud la promulgación de la Ley N° 954 del año 1878. Su objetivo central radica en reivindicar la pertenencia patagónica, afianzar el federalismo y poner de relieve las luchas, los sacrificios y el desarrollo institucional que transformaron aquellos antiguos territorios en provincias autónomas de pleno derecho. Asimismo, el texto legal declaró de interés nacional las actividades y evocaciones que se realizan anualmente en las provincias de la región para mantener viva su memoria histórica.







