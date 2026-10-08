Cambiar la oficina por una huerta, dejar atrás el despertador y pasar unos días con la cordillera como paisaje cotidiano ya no tiene por qué quedar solamente en un sueño. Una propuesta de voluntariado en El Bolsón abrió una alternativa para quienes buscan vivir una experiencia en plena Patagonia sin pagar alojamiento, aunque hay una condición que no se puede esquivar: trabajar con las manos y cumplir con las tareas asignadas.

La convocatoria pertenece a Chacra Kremen, en El Bolsón, y está publicada en la plataforma Worldpackers, que conecta a viajeros con anfitriones que ofrecen hospedaje a cambio de colaboración. La iniciativa apunta a personas prácticas, responsables y con iniciativa, dispuestas a sumarse al mantenimiento de una chacra de montaña donde conviven la naturaleza, la producción y distintos proyectos de construcción.

La propuesta establece una colaboración de 20 horas semanales, con tareas que varían según la época del año. Entre las actividades previstas figuran carpintería, pequeñas reparaciones, mantenimiento general, jardinería, poda y limpieza de espacios exteriores. También hay trabajo en la huerta, siembra, cosecha y cuidado del gallinero.

El voluntariado no termina en las tareas al aire libre. Quienes se sumen deberán colaborar con la limpieza de la cocina, los dormitorios, los baños y las áreas comunes, además de respetar un cronograma compartido para mantener el lugar en condiciones. En invierno y primavera, el trabajo se concentra especialmente en el mantenimiento de la chacra, las podas, la huerta y el cuidado de los espacios comunes. No se establece un período mínimo ni máximo de estadía.

A cambio, los voluntarios reciben alojamiento y tienen tres días libres por semana para recorrer los alrededores, caminar por la montaña o conocer los atractivos de la región. Hay distintas alternativas para dormir: una cama en una habitación compartida con otros viajeros, un lugar en el cuarto del equipo o una carpa en el sector de campamento. Además, cuentan con una cocina equipada para preparar sus propias comidas, aunque cada persona debe comprar y administrar sus alimentos.

La propuesta también contempla conexión a internet de alta velocidad y un espacio destinado a quienes necesiten trabajar de manera remota. Sin embargo, hay un detalle importante antes de armar las valijas: el alojamiento es lo que se ofrece a cambio del trabajo, pero el viaje no es completamente gratis. Los pasajes, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, cuando corresponda, corren por cuenta de cada voluntario.

La experiencia publicada en Worldpackers cuenta con una calificación de 5 sobre 5 en sus reseñas. Para postularse hay requisitos concretos. Los interesados deben tener entre 20 y 50 años, hablar español con fluidez y contar con un nivel principiante de inglés. Se aceptan personas que viajen solas, en pareja o en dúo. También deberán respetar las reglas de convivencia, cuidar las herramientas y las instalaciones, mantener limpios los espacios compartidos y avisar si algo se rompe.