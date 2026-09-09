El médico cardiólogo Mario Boskis explicó por qué mantener una vida activa, salir y relacionarse con otras personas puede favorecer la longevidad. Según sostuvo, conservar un propósito y evitar el aislamiento resulta tan importante como atender los cuidados particulares de la salud. El especialista se refirió al cuadro de bronquitis que atraviesa Mirtha Legrand para analizar estas recomendaciones.

"Longevidad saludable" debido al aumento de la expectativa de vida. En ese sentido, remarcó que la edad no debería implicar abandonar aquellas actividades que generan bienestar, entusiasmo y motivación. Sin embargo, aclaró que esta recomendación debe convivir con medidas de prevención, principalmente durante el invierno.

El propósito de vida y su relación con la longevidad

Consultado acerca de si es recomendable que Mirtha Legrand mantenga una agenda activa, Boskis destacó la relevancia de estas actividades para su bienestar general. "Una persona que está en buen estado general quiere disfrutar de la vida y hacer actividades que quizás 20 años atrás, en un adulto mayor, se diría: 'No, no podés hacerlo, tenés que quedarte en casa'", explicó.

Mirtha Legrand conduce a sus 99 años su programa televisivo

A continuación, se refirió particularmente a la importancia de sostener un propósito. "Está relacionado con tener algo por qué vivir. Está relacionado con seguir realizando, a pesar de ser adultos mayores, nuestra actividad por el tiempo que nuestro cuerpo lo permita, porque eso favorece la longevidad", afirmó. De acuerdo con el cardiólogo, existen investigaciones que muestran los beneficios de conservar aquello que en Japón se conoce como ikigai, un concepto asociado con el sentido o propósito de vida.

Conexiones sociales y entorno afectivo

A esto se suma la necesidad de mantener conexiones sociales y un entorno afectivo presente. "Cuando uno tiene propósito, tiene conexiones sociales, tiene un grupo de amigos y familia con el cual se comunica y evita el aislamiento, eso favorece la longevidad", aseguró Boskis.

¿El frío puede provocar una enfermedad?

Boskis también explicó que las bajas temperaturas no causan por sí solas una infección. "El frío per se no enferma", sostuvo. No obstante, señaló que exponerse sin el abrigo adecuado puede alterar algunos mecanismos naturales de protección de las vías respiratorias. En el árbol respiratorio existen pequeños filamentos, denominados cilias, que ayudan a movilizar y eliminar las secreciones. El frío puede reducir su movimiento, generar mayor producción de moco e irritación y dificultar la expulsión de esas secreciones.

El mayor riesgo durante el invierno se relaciona con la combinación de las bajas temperaturas, la mayor circulación viral y la permanencia en ambientes cerrados. "Si hace frío, salimos y vamos a un lugar muy cerrado, y estamos en contacto con gente que puede estar portando virus o con una enfermedad infecciosa, ahí corremos más riesgos", explicó.

Los cuidados fundamentales para los adultos mayores

Entre las principales medidas de prevención, Boskis mencionó el uso del barbijo cuando una persona presenta síntomas respiratorios. Según indicó, no se trata de recurrir permanentemente a esa protección, sino de utilizarla para evitar contagiar a otros cuando existe la posibilidad de estar enfermo. También destacó la importancia del lavado frecuente de manos y la vacunación, especialmente entre los adultos mayores. El médico mencionó las vacunas contra la gripe, la neumonía y el virus sincicial respiratorio.

En todos los casos, recomendó consultar al médico de cabecera. "Tu médico sabe dónde está el punto débil y es el que te puede recomendar cuáles serían las vacunas con las que tenés que protegerte para evitar estos cuadros respiratorios o bronquiales", cerró.