El insólito pueblo de Italia donde toman mate hace 150 años y hasta celebran su propio festival.

Cuando uno piensa en Italia imagina cappuccino, espresso, vino o limoncello, difícilmente aparezca en esa lista el mate. Sin embargo, en las montañas de Calabria, en el sur del país, existe un pueblo donde ésta infusión es parte de la vida cotidiana desde hace 150 años.



Se trata de Lungro, una localidad de 2.500 habitantes ubicada a 600 metros sobre el nivel del mar, hoy conocida como “capital europea del mate”. Lo más llamativo es que allí no vive ninguna comunidad argentina que haya llevado la tradición. El ritual se mantiene desde el siglo XIX y fue adoptado por generaciones enteras de habitantes locales.

Allí, en ese pequeño pueblo ubicado al sur de Italia, se celebra el Festival del Mate.



Ese día los vecinos salen a la calle, hay un bar con música en vivo y una actividad que sorprende. Se puede escuchar a Los Rancheros, tango, folklore y hasta canciones de Fito Páez. Tampoco faltan los choripanes para darle a la celebración, un toque bien argentino.



La explicación de ésta tradición, se encuentra en la historia migratoria de Lungro. El pueblo tiene raíces albanesas, sus habitantes pertenecen a la comunidad “arbëreshë”, descendiente de albaneses, que se instalaron en distintos puntos del sur de Italia. Incluso hoy conservan su propia lengua además del italiano.



A finales del siglo XIX muchos habitantes de Lungro emigraron a Sudamérica. Algunos llegaron a Argentina y un tiempo después, regresaron a Italia, llevando consigo una costumbre que habían aprendido durante su estadía: tomar mate.



Aunque la infusión es la misma, la forma de tomarla tiene diferencias importantes. El termo, prácticamente no forma parte del ritual, el mate se prepara en la casa con una pava y se comparte durante el desayuno o en reuniones familiares, no se los ve tomando mate en la calle o en la plaza. Suelen endulzarlo con azúcar y algunas familias lo preparan con leche. A los chicos les gusta así, dulce y con leche.



En Lungro, hacen hincapié en que el mate une. En invierno, lo toman cerca de la chimenea para fomentar la charla. La bebida funciona como una excusa para sentarse, conversar y transmitir historias familiares.



El Festival del Mate se celebra todos los años el 1 de agosto en ese pequeño pueblo del sur de Italia, que adoptó la infusión sin que ningún argentino tuviera que quedarse allí para hacerlo posible



