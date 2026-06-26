Hay objetos que parecen imposibles de olvidar dentro de un auto. Sin embargo, cada día miles de pasajeros dejan desde celulares, llaves y mochilas hasta cosas tan insólitas como una reposera o siete kilos de manteca en los vehículos que utilizan a través de plataformas de movilidad urbana. Pero hay un dato todavía más curioso: según el día de la semana, las personas tienden a olvidar determinados objetos más que otros. Hay jornadas en las que abundan los celulares perdidos y otras en las que los grandes protagonistas son los anteojos o los cargadores. ¿Casualidad o costumbre argentina?

La escena es conocida: el viaje termina, uno baja apurado, cierra la puerta y sigue con su día. Apenas unos minutos después llega el golpe de realidad: el celular no está en el bolsillo, las llaves desaparecieron o la mochila quedó apoyada en el asiento trasero. Los olvidos forman parte de la vida cotidiana, pero cuando se analizan miles de viajes juntos se convierten en una curiosa radiografía de nuestros hábitos. Eso fue lo que hizo uber, una de las principales empresas de movilidad urbana al relevar cuáles fueron los objetos más olvidados durante 2025.

Uno de los objetos más olvidados en los vehículos de plataformas, son las mochilas.

Ranking del olvido

El informe mencionado muestra qué cosas suelen quedar abandonadas en los vehículos y revela que, además de los clásicos de siempre, existen pasajeros capaces de olvidarse objetos realmente sorprendentes.

Los campeones indiscutidos siguen siendo los mismos: lo más olvidado fueron los celulares. Detrás aparecieron las llaves, las billeteras y las mochilas o bolsos. Nada demasiado extraño hasta ahí. Después de todo, son objetos que usamos constantemente y que suelen viajar en nuestras manos, bolsillos o sobre el asiento.

Pero la lista se vuelve mucho más interesante cuando aparecen los casos excepcionales. Entre los hallazgos más insólitos reportados durante el año surgieron siete kilos de manteca, un peluche de carpincho (o como se popularizó ahora: capibara), una reposera, un atril y hasta apuntes completos de la facultad.

La pregunta es inevitable: ¿Cómo alguien puede bajarse de un auto y olvidarse una reposera? ¿Y en qué momento siete kilos de manteca dejan de ser una carga lo suficientemente importante como para pasar inadvertida? Por increíble que parezca, ¡esto sucede!

Los olvidos forman parte de la vida cotidiana, pero cuando se analizan miles de viajes juntos se convierten en una curiosa radiografía de nuestros hábitos.

Es de argento

Más allá de las curiosidades, el ranking también ofrece una radiografía de algunos hábitos bien argentinos. En nuestro país, los diez objetos más olvidados durante 2025 fueron los celulares y sus cargadores, las llaves, las billeteras, las mochilas y bolsos, la ropa, el dinero, los pasaportes y documentos, los anteojos, los auriculares, los parlantes y las computadoras portátiles. En definitiva, una combinación de elementos indispensables para la vida cotidiana y otros que suelen acompañar viajes de trabajo, estudio o vacaciones.

El informe revela, además, que los olvidos siguen ciertos patrones. Mientras los cargadores lideraron los reportes de los miércoles y sábados, los anteojos fueron los protagonistas de los martes, jueves y domingos. Sí, aunque parezca extraño, el día de la semana también parece influir en lo que solemos olvidar.

Las fechas especiales tampoco escapan a esta lógica. El Día de los Enamorados y el Día del Amigo concentraron la mayor cantidad de reportes de objetos olvidados de todo el año. Y no parece una coincidencia. Son jornadas marcadas por encuentros, cenas, salidas y festejos en las que la atención suele estar puesta en disfrutar el momento y no precisamente en revisar que no haya quedado nada sobre el asiento antes de bajar.

Como todos los años, lo que los argentinos más olvidamos en los Uber son los celulares. Detrás aparecieron las llaves, las billeteras, las mochilas y bolsos.

Final feliz

La buena noticia es que la mayoría de estas historias termina bien. Según los datos de la plataforma, nueve de cada diez objetos reportados regresan a manos de sus dueños gracias a las herramientas de contacto disponibles en la aplicación, que permiten poner en comunicación al pasajero con el conductor que realizó el viaje.

El procedimiento es sencillo. El usuario solo debe ingresar a la sección "Viajes", seleccionar el trayecto correspondiente y utilizar la opción para reportar un objeto olvidado. Si el conductor encontró el artículo, ambas partes coordinan la devolución y, en la mayoría de los casos, el descuido no pasa de ser una simple anécdota.

Después de todo, cualquiera puede bajarse de un auto con la cabeza en otra parte. Lo importante es que, incluso si se trata de un celular, una reposera o siete kilos de manteca, todavía hay muchas posibilidades de recuperarlos... Porque, quien se quedaría con algo que no es propio.