La Inteligencia Artificial (IA) está modificando de forma acelerada el mercado laboral en Neuquén, cambiando tanto los procesos de selección como los perfiles más buscados. Desde filtros automatizados de currículums hasta entrevistas asistidas por algoritmos, las empresas ya operan con nuevas lógicas que priorizan habilidades distintas a las tradicionales.

Este escenario será uno de los ejes centrales del HR Summit organizado por Bizion Escuela de Negocios, que se realizará el jueves 23 y viernes 24 de abril en la ciudad capital. Allí, el especialista Darío Judzik, decano ejecutivo de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, analizará cómo conviven la tecnología y el criterio humano en la toma de decisiones laborales.

Según anticipan los organizadores y expertos, el cambio ya está en marcha: la IA no solo optimiza procesos, sino que redefine qué significa ser “talento” en el mercado actual. Para participar, podes hacerlo en este link.

¿Qué cambió en la definición de talento con la IA?

Uno de los impactos más profundos no es técnico, sino conceptual. La Inteligencia Artificial está alterando la forma en que las empresas entienden el talento.

“La IA actúa como un igualador: los profesionales menos habilidosos ganan más relativamente con ella que los expertos”, explica Judzik.

Esto genera un cambio clave: se empieza a valorar más la experiencia real (expertise) que el conocimiento teórico. Factores como la intuición, la trayectoria y los conocimientos tácitos ganan peso frente a habilidades más básicas que hoy pueden ser asistidas por tecnología.

El efecto ya es visible:

Menor demanda relativa de perfiles junior

Mayor valorización de perfiles senior, capaces de interpretar y aplicar la IA en contextos reales

¿Qué habilidades siguen siendo irremplazables?

A medida que la automatización avanza, también se vuelve más claro qué capacidades siguen siendo exclusivamente humanas.

Según Judzik, hay tres ejes clave:

Pensamiento crítico: cuestionar resultados generados por IA

cuestionar resultados generados por IA Habilidades sociales complejas: empatía, liderazgo y toma de decisiones

empatía, liderazgo y toma de decisiones Compromiso profesional: nivel de involucramiento con el trabajo

“Quienes usan la IA como amplificador mejoran su desempeño; quienes no, pierden en el proceso”, resume el especialista.

¿La IA reemplaza a las personas en la selección laboral?

Las herramientas de IA ya muestran niveles de eficiencia significativos en procesos de selección. En algunos casos, personas asistidas por IA pueden lograr resultados comparables a equipos completos.

Sin embargo, hay un límite claro:

la excelencia sigue estando en equipos humanos que integran tecnología, no en su reemplazo total.

Esto redefine el foco: el valor no está en competir contra la IA, sino en aprender a trabajar con ella.

¿Cuáles son los errores más comunes al buscar trabajo hoy?

El uso de Inteligencia Artificial por parte de los candidatos también trae nuevos desafíos.

Entre los errores más frecuentes aparecen:

Confiar ciegamente en la tecnología sin verificar resultados

Perder el pensamiento crítico

No entender los límites de la IA

“La IA tiene una ‘frontera dentada’: no siempre responde igual ante tareas similares”, advierte Judzik.

El riesgo no está en usar estas herramientas, sino en usarlas sin criterio.

¿Cómo impacta este cambio en Neuquén y sectores clave?

El impacto no es teórico: atraviesa sectores estratégicos de la región, como el empleo vinculado a Vaca Muerta, donde la demanda de perfiles calificados ya es alta.

En este contexto, la IA podría profundizar tendencias:

Más competencia por puestos calificados

Mayor exigencia en habilidades blandas

Necesidad de formación continua

Además, el HR Summit abordará temas vinculados como reforma laboral, liderazgo femenino y reclutamiento en industrias clave, lo que muestra que el debate excede lo tecnológico.

La transformación del empleo impulsada por la Inteligencia Artificial ya está en marcha y afecta tanto a empresas como a trabajadores. En un mercado cada vez más competitivo, entender cómo combinar tecnología con criterio humano se vuelve una herramienta clave para acceder a oportunidades laborales.