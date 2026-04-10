Más de cien jóvenes de distintos puntos de la provincia de Neuquén participaron de un encuentro virtual para reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la salud mental, con especial énfasis en la prevención y el fortalecimiento de las redes de cuidado comunitarias.

La actividad fue impulsada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la subsecretaría de Juventud, y estuvo dirigida a personas de entre 18 y 35 años. El espacio fue coordinado por profesionales de Psicología y especialistas en IA, quienes propusieron analizar tanto los beneficios como los riesgos del uso cotidiano de estas herramientas tecnológicas.

Durante el encuentro se destacó la importancia de promover un uso consciente y responsable de la inteligencia artificial, sin perder de vista el valor de los vínculos humanos. En ese sentido, los organizadores subrayaron la necesidad de sostener espacios de intercambio genuino, cara a cara, como parte fundamental del cuidado de la salud mental.

El debate también abordó interrogantes clave vinculados a la creciente tendencia de consultar a sistemas de IA ante situaciones emocionales o psicológicas. Se puso el foco en la confianza, la accesibilidad y los límites de estas herramientas, así como en la importancia de recurrir a redes de apoyo reales y profesionales capacitados.

Esta fue la segunda edición del encuentro, que anteriormente había tenido una instancia presencial. Debido al interés generado, se decidió ampliar la convocatoria en formato virtual para llegar a más jóvenes de la provincia.

La subsecretaria de Juventud, Katherina Allende, remarcó la necesidad de seguir promoviendo estos espacios de diálogo: “Buscamos fomentar el uso responsable de la tecnología, poniendo en el centro las redes de cuidado y el acompañamiento comunitario como herramientas clave para la prevención en salud mental”.

Además, durante la jornada se brindó información sobre los distintos dispositivos de atención disponibles en la provincia para acompañar situaciones complejas. En este marco, se reforzó la difusión de líneas de atención telefónica, como “Salud Mental Te Escucha” (299 535 8191), que funciona las 24 horas. La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de prevención, orientada a generar conciencia, promover el acceso a la información y fortalecer los lazos comunitarios como pilares fundamentales para el bienestar emocional.