Maira, la dueña de Blue, un gato que vive en Rosario, realizó una denuncia pública luego de que un hombre intentara llevarse a su mascota utilizando un señuelo particularmente cruel: una salchicha que contenía un clavo en su interior. La vecina aseguró que el individuo ya habría intentado robar a otros animales de la zona y que cuenta con los elementos necesarios para hacerlo, como una jaula.

“Me indigna pensar que este hombre lo viene haciendo hace rato” , contó Maira, visiblemente preocupada por la seguridad de su gato y de otros animales del barrio.

El modus operandi y la denuncia

Según el relato de la dueña de Blue, el hombre utilizó una salchicha con un clavo para atraer al gato. Este tipo de métodos suelen utilizarse para inmovilizar o lastimar al animal, facilitando así su captura. Maira aseguró que la persona involucrada niega tener una jaula, pero que ella misma pudo corroborar que sí la posee, lo que refuerza sus sospechas sobre las intenciones del acosador.

La denunciante teme que este no sea un caso aislado y que el hombre pueda estar operando en la zona desde hace tiempo, buscando mascotas para robar. Los robos de animales, especialmente de razas o con características particulares, son una problemática creciente en varias ciudades del país.

Un problema que preocupa a los dueños de mascotas

El intento de secuestro de Blue se suma a una serie de denuncias por robo de mascotas en Rosario y otras ciudades argentinas. Los dueños de animales de compañía están cada vez más alertas y organizados para protegerse y protegerse mutuamente, compartiendo información en redes sociales sobre personas o vehículos sospechosos.

La situación de Blue se hizo viral en las últimas horas, generando una ola de repudio y solidaridad entre los vecinos y usuarios de redes sociales, quienes exigen mayor control y prevención de este tipo de delitos. La denuncia de Maira busca prevenir que otros dueños pasen por la misma situación y alertar a la comunidad sobre los métodos que utilizan los ladrones de mascotas.