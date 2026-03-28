La Policía Federal de Brasil detuvo a la científica argentina Soledad Palameta Miller, de 36 años, acusada de robar material biológico peligroso del Instituto de Biología de la Universidad de Campinas (Unicamp), en São Paulo. El hecho ocurrió el 13 de febrero y derivó en una causa por robo, fraude procesal y transporte irregular de material genéticamente modificado.

Según informaron las autoridades, la investigadora fue arrestada en flagrancia luego de una investigación interna que detectó la desaparición de muestras virales en un laboratorio de alta seguridad.

Qué material fue sustraído

El material robado incluía muestras de virus como H1N1 y H3N2, agentes infecciosos asociados a brotes de gripe con potencial epidémico. Estas muestras se encontraban almacenadas en un laboratorio clasificado como BSL-3 (nivel de bioseguridad 3), el máximo nivel habilitado en Brasil para el manejo de patógenos peligrosos.

Los laboratorios BSL-3 están diseñados para investigar agentes que pueden provocar enfermedades graves o mortales y que se transmiten principalmente por vía aérea. Entre los ejemplos de este nivel de riesgo se encuentran bacterias como el Bacillus anthracis (ántrax) y virus como el VIH.

Cómo se descubrió el caso

El incidente salió a la luz cuando un investigador con acceso al área de almacenamiento advirtió la falta de varias muestras. A partir de esa alerta, se inició una investigación que permitió identificar a Palameta Miller como sospechosa.

La científica se desempeñaba como coordinadora del laboratorio de Virología y Biotecnología de los Alimentos de Unicamp, lo que le otorgaba acceso directo al material biológico sustraído.

Situación judicial de la investigada

Tras su detención, la Justicia brasileña dispuso la liberación provisional de la acusada, aunque con restricciones. Palameta Miller no podrá salir de Brasil ni ingresar a la Universidad de Campinas mientras avance la causa.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el destino del material sustraído y evaluar posibles riesgos sanitarios.

Su esposo también es investigado por el robo de los virus

En paralelo, la investigación también puso bajo la lupa a su entorno cercano. Su esposo, el veterinario Michael Edward Miller, quien cursa un doctorado en Biología Molecular en la misma universidad, es analizado por una posible participación.

Ambos están vinculados a la empresa Agrotrix, dedicada a la producción de virus modificados para uso veterinario.