El hallazgo de ampollas vacías de fentanilo en el Hospital Municipal Dr. Leónidas Lucero abrió una nueva línea de investigación en la causa iniciada por el faltante de 25 dosis del medicamento.

El expediente es llevado adelante por el fiscal Mauricio Del Cero, quien ordenó distintas medidas de prueba mientras personal de la Policía Científica trabaja dentro del centro de salud para analizar evidencias y relevar información clave.

De acuerdo con fuentes oficiales, el caso se detectó a partir de los sistemas internos de control que permiten verificar el movimiento y la trazabilidad de medicamentos sensibles, especialmente aquellos utilizados en prácticas quirúrgicas.

El fentanilo, utilizado como analgésico en procedimientos médicos, es un fármaco de acceso restringido, aunque disponible para diferentes sectores del hospital, lo que obliga a profundizar la investigación sobre los circuitos de almacenamiento y utilización.

Mientras tanto, la Justicia intenta determinar si se trató de un hecho aislado o si existen irregularidades más amplias en el manejo de insumos médicos, en un contexto donde el control de este tipo de sustancias resulta clave.