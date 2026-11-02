Los jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad que cumplan con los requisitos establecidos ya pueden viajar gratis en el subte de la Ciudad de Buenos Aires utilizando directamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) en los molinetes habilitados.

El nuevo sistema comenzó a funcionar este lunes y busca simplificar el acceso al beneficio. Está destinado a personas que perciban ingresos previsionales de hasta 2,5 veces el haber mínimo.

Una vez realizado y aprobado el trámite, el usuario puede presentar su DNI físico o digital en los validadores de los molinetes Multipago habilitados para acceder al servicio sin costo.

Cómo tramitar los viajes gratis

Para solicitar el beneficio es necesario completar una serie de datos personales, entre ellos nombre, domicilio, CUIL y número de teléfono.

También se debe adjuntar una fotografía del DNI y otra del último recibo de haberes. Como parte del trámite, el solicitante tiene que declarar que no percibe otros ingresos adicionales a los previsionales.

La gestión puede realizarse de manera online mediante el formulario web dispuesto por la Ciudad o presencialmente en las sedes comunales. Para esta última alternativa no es necesario solicitar turno previo.

Una vez que la solicitud es evaluada y aprobada, el beneficiario recibe una confirmación a través de WhatsApp. A partir de ese momento queda habilitado para utilizar el DNI como medio de validación al ingresar al subte.

El beneficio comprende a jubilados y pensionados, además de retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, siempre que sus ingresos se encuentren dentro del límite establecido.

El DNI como medio de acceso al subte

La implementación se apoya en los molinetes Multipago que permiten utilizar diferentes sistemas de validación. En el caso de quienes accedan al beneficio previsional, el documento pasa a funcionar como identificación para reconocer que el pasajero está habilitado a viajar sin costo.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, vinculó la medida con los cambios que la administración viene realizando en el sistema de transporte.

“Mejorar y agilizar la movilidad de los porteños es una de las prioridades de nuestra gestión. Estamos haciendo la inversión más grande de los últimos 20 años para renovar el Subte y además, ya está en marcha la construcción de la nueva Línea F, que es la obra de infraestructura más importante del país”, sostuvo.

El nuevo mecanismo quedó operativo desde este lunes para quienes completen el trámite, cumplan con el requisito de ingresos y reciban la confirmación de que el beneficio fue aprobado.