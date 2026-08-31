El Gobierno anunció este lunes 31 de agosto a la madrugada, a través del Decreto 824/2026 publicado en el Boletín Oficial, que pagará un bono extraordinario para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales manejadas por ANSES. El beneficio alcanza a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas por invalidez, vejez, madres de 7 hijos (o más) y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Este bono será de hasta $70.000 y se abonará junto con el aumento de septiembre, que hará pasar la jubilación mínima de $419.775,93 a $428.591,22. En total, quienes cobren la jubilación mínima más el bono completo percibirán la suma de **$498.591,22 en septiembre.

Cuáles son los puntos más importantes del decreto

El decreto 824/2026 establece que se otorgue "un BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL por un monto máximo de PESOS SETENTA MIL ($70.000) a los beneficiarios enunciados en el artículo 2° del presente decreto", que se abonará en el mes de septiembre de 2026.

Quiénes pueden recibir el beneficio

Personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES, otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación.

Personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor .

. Personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo de ANSES.

El Decreto remarca que "El BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL que se otorga por el presente decreto tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto".

El monto que recibirán los beneficiarios

Para aquellos titulares que perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado , el bono extraordinario será pagadero en su totalidad. Es decir, estas personas cobrarán el bono completo de $70.000 .

Para aquellos titulares que perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, el importe máximo del bono será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono.

En otras palabras, el bono se ajustará para que ningún beneficiario supere un techo determinado. Quienes estén cerca del haber mínimo recibirán el bono completo, mientras que aquellos con haberes más altos recibirán una suma proporcional para no exceder el tope establecido.

Fuente: Decreto 824/2026 y Boletín Oficial.