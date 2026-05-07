Julián Pérez Soto ganó el Premio Berbel al mejor artista de folklore: “Es un impulso tremendo para lo que vengo realizando”

Con emoción y orgullo, el músico neuquino Julián Pérez Soto celebró el Premio Berbel 2026 al mejor artista de folklore, un reconocimiento que recibió durante la primera edición de la gala realizada el domingo en el Casino Magic de Neuquén.

En diálogo con AM550 durante el programa “Entretiempo”, el artista oriundo de Chos Malal contó cómo vivió la nominación y la posterior consagración en una ceremonia que reunió a referentes culturales, músicos y productores de toda la provincia.

“La nominación fue algo muy lindo. Lo leí en el mail y le dije a mi mamá: ‘Mirá esta posibilidad que se está dando’. Después decidimos ir a Neuquén y cuando entramos al casino dijimos: ‘Wow, qué lindo’. No tenía expectativas y fue una producción hermosa”, relató.

Pérez Soto destacó además el trabajo colectivo detrás de su proyecto artístico y aseguró que el premio representa un reconocimiento para todos quienes lo acompañan. “Es un impulso tremendo para todo el trabajo que vengo realizando hace años junto a músicos, realizadores audiovisuales, iluminadores y artistas plásticos. Cada uno aporta su granito de arena y eso hace que el proyecto sea muy genuino”, expresó.

El oriundo de Chos Malal durante la gala de premiación junto a Marité Berbel, entre otros músicos premiados..

Música con identidad neuquina

El artista viene construyendo una propuesta profundamente ligada a la identidad cultural del norte neuquino, con canciones inspiradas en historias de crianceros, arreos y paisajes del Alto Neuquén.

Durante la entrevista recordó que sus primeros pasos en la música comenzaron en reuniones familiares, de la mano de su abuela y de un tío que le enseñó sus primeros acordes.

“Mi memoria me lleva a esos 13 o 14 años abajo del parrón, cuando le pedí a mi tío que me enseñara un acorde. Siempre tuve ganas de aprender y de rodearme de grandes músicos”, contó.

Uno de los trabajos que impulsó su carrera reciente fue el audiovisual realizado junto a Sendero Sur, con fuerte arraigo patagónico y dedicado a la memoria de crianceros de la región. “Es muy lindo poder reflejarme en nuestra cultura y compartir lo que hacemos como una ofrenda a todas las familias crianceras”, señaló.

El músico también valoró la creación de los Premios Berbel.

Nuevos proyectos y una “cuequita para Aurora”

Lejos de quedarse solo con el reconocimiento, Pérez Soto adelantó que ya trabaja en nuevos proyectos musicales y audiovisuales. Entre ellos, mencionó un documental sobre la Fiesta Nacional del Chivito y el registro del detrás de escena de ese tradicional evento del norte neuquino.

Además, reveló que comenzó a grabar una nueva canción dedicada a su abuela. “Estamos grabando una cueca que se llama ‘Cuequita para Aurora’, que es mi abuela. Va a tener muchos instrumentos y una sonoridad muy linda”, anticipó.

Durante la entrevista, el músico también valoró la creación de los Premios Berbel y la importancia de generar espacios de reconocimiento para los artistas provinciales. “Hoy hay mucha tecnología y la competencia con lo mainstream es muy desigual. Que se reconozca el trabajo de los artistas locales es muy motivante para quienes seguimos creando desde acá”, afirmó.

También remarcó el esfuerzo que realizan muchos músicos independientes para sostener sus proyectos. “Muchos de los artistas convocados tenemos otros trabajos y con eso vamos invirtiendo en nuestros proyectos musicales. Que nos tengan en cuenta y podamos tocar en festivales es muy importante”, sostuvo.

Una gala histórica para la música neuquina

La primera edición de los Premios Berbel 2026 reunió a más de 500 personas en el Casino Magic y entregó 22 reconocimientos entre 46 nominados seleccionados a partir de 206 postulaciones.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el show de Los Berbel y el cierre colectivo con todos los artistas ganadores interpretando el Himno de Neuquén.

La ceremonia nació con el objetivo de reconocer y visibilizar a la música neuquina en todas sus expresiones y ya proyecta una próxima edición para 2027.

Entrevista a Julián Pérez Soto