La Justicia confirmó la condena al exmarido de Julieta Prandi y redujo la pena

El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, por los abusos sexuales agravados cometidos contra la conductora durante la relación de pareja, aunque resolvió reducir en seis meses la pena que había recibido en el juicio oral.

La decisión fue adoptada por la Sala Quinta, integrada por los jueces Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño, al analizar el recurso presentado por la defensa de Contardi. Los magistrados rechazaron la mayoría de los planteos realizados y mantuvieron la condena, la calificación legal y la detención.

Contardi había sido condenado en agosto de 2025 a 19 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Campana. Su defensa apeló la sentencia y cuestionó, entre otros aspectos, la modalidad del juicio, la valoración de las pruebas, la actuación de los abogados que participaron del proceso y el monto de la pena.

Casación rechazó esos planteos. Los jueces consideraron que Contardi había optado válidamente por ser juzgado por un tribunal técnico y que durante el proceso contó con las garantías necesarias para ejercer su defensa. También sostuvieron que conoció los hechos por los que era acusado y pudo ejercer su derecho de defensa.

Los magistrados también valoraron que el relato de Prandi había sido respaldado por testimonios de familiares, amistades, compañeros de trabajo y profesionales de la salud. En la resolución consideraron acreditado un contexto sostenido de violencia psicológica, económica, física y sexual dentro de la relación.

La modificación del fallo estuvo vinculada exclusivamente con una de las agravantes utilizadas para establecer el monto de la condena. Casación decidió excluir la consideración relacionada con la actitud asumida por Contardi después de los hechos y sus características, al entender que ese aspecto no había sido fundamentado de manera suficiente.

Por ese motivo, los jueces hicieron lugar parcialmente al recurso y redujeron la pena de 19 años a 18 años y seis meses de prisión. La condena y la detención, sin embargo, quedaron firmes en esta instancia.

La defensa había solicitado además la nulidad del juicio y cuestionado distintas pruebas incorporadas durante el proceso. Casación rechazó esos planteos y sostuvo los aspectos centrales de la sentencia dictada en 2025.

Con la resolución conocida este miércoles, Contardi continuará detenido y deberá cumplir una pena de 18 años y seis meses de prisión, salvo que futuras instancias judiciales modifiquen el fallo.