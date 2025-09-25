La foto inédita de Claudio Contardi en prisión: así está el ex de Julieta Prandi

Una imagen impactante volvió a poner a Claudio Contardi en el centro de la escena mediática. El ex de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión por abuso sexual reiterado, violencia psicológica, económica y amenazas, fue retratado en la cárcel en un estado que refleja su delicada situación actual.

La foto se conoció en LAM, donde Pepe Ochoa mostró la postal conseguida en el Penal Nº41 de Campana. En la imagen se lo ve con un notable deterioro físico, lo que fue interpretado como la consecuencia directa de una fuerte depresión. “Le tuvieron que pedir que levante la mirada porque está siempre cabizbajo”, explicó el panelista al describir cómo fue tomada la captura.

Según contó Ochoa, el empresario atraviesa un cuadro de angustia marcado por la soledad. “Contardi está absolutamente deprimido por el tema de las visitas”, señaló, al tiempo que Ángel de Brito reveló un detalle que acentúa su aislamiento: ni siquiera recibe a su hijo mayor, con quien había mantenido una disputa legal por la tenencia de un departamento.

El deterioro de Claudio Contardi es evidente, y así lo relató también Ochoa: “Está muy desmejorado, no come, está realmente muy mal. (…) Y obviamente tampoco ni sale a hacer las actividades” físicas durante el tiempo que tiene disponible en el penal. Estas frases dieron cuenta de un presente muy distinto al que se había visto en los tribunales, donde el condenado exhibía otra actitud.

Esa contradicción fue señalada por Marcela Feudale, quien planteó la posibilidad de que la actitud de Contardi responda a una estrategia de victimización. La inquietud fue respondida por Mauro Szeta, que recordó un episodio clave: “Es el mismo Contardi que, tras enterarse de la condena, lo echó al abogado en tiempo real. Hay un nivel de autoridad que no vimos en ningún juicio”.

En ese mismo repaso, Szeta sumó otro dato judicial: “El primer día después de la condena, (…) el abogado presentó un habeas corpus (…), fue con un planteo para decir ‘Está mal que esté en cana’ porque todavía no tuvo la posibilidad de una sentencia firme y se lo rechazaron directamente”.

De este modo, la foto inédita de Claudio Contardi no solo muestra su aspecto actual, sino que también reaviva el debate en torno a su perfil y a cómo enfrenta una condena de alto impacto. Mientras tanto, Julieta Prandi continúa adelante con su vida y con la certeza de que la Justicia dictó una pena ejemplar.