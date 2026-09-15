"La mamá de Simón”: el libro neuquino que rompe el silencio sobre la discapacidad y la maternidad

“La mamá de Simón”, el libro de la neuquina Natalia Corbould, llega este martes 15 de septiembre a la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén. La autora presentará su obra a las 20 en el Auditorio Marcelo Martín Berbel del Museo Nacional de Bellas Artes, en una propuesta que aborda la maternidad y la discapacidad desde una mirada íntima, honesta y sin romantizar las dificultades.

El libro nació en 2022, cuando Corbould comenzó a escribir para procesar su experiencia junto a Simón, su hijo, diagnosticado con síndrome de duplicación 15Q, una condición genética poco frecuente. Lo que comenzó como una forma de atravesar sus propios sentimientos terminó convirtiéndose en una historia destinada también a acompañar a otras familias.

En una entrevista, la autora habló de los miedos, la culpa, el agotamiento y la soledad que muchas veces aparecen detrás de la maternidad cuando hay una discapacidad. “Las madres solemos dejar de lado quiénes somos. Pasamos a ser ‘la mamá de’”, reflexionó.

Pero Simón no aparece definido por un diagnóstico. Corbould cuenta sus avances, sus desafíos y también cómo la familia debió modificar rutinas y vínculos. “Él no está definido por su condición”, sostiene.

La obra, publicada por Editorial Dunken, propone además una reflexión más amplia sobre la inclusión y la necesidad de comprender que la diversidad forma parte de la vida cotidiana. Sus capítulos incluyen preguntas y espacios para que los lectores puedan conectar la historia con sus propias experiencias.

Este martes, en la Feria del Libro de Neuquén, Natalia compartirá una historia que busca, sobre todo, romper silencios, generar conciencia y acompañar desde un lugar profundamente humano.