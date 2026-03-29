María Cristina Ramos: “La literatura es un respaldo luminoso para siempre”

En una charla íntima y cargada de memoria, la escritora María Cristina Ramos visitó los estudios de AM550 en el programa Entretiempo y dejó definiciones profundas sobre la lectura, la literatura y su recorrido como formadora.

“La compañía lectora de mi madre fue fundante. Es un respaldo luminoso para siempre”, recordó, al evocar sus primeros acercamientos a los libros. Su madre, contó, no había terminado la primaria, pero era quien le leía en casa: “Se secaba el jabón en el delantal y se ponía a leer conmigo”.

Ese origen, atravesado también por maestras lectoras y por la poesía que sonaba en la radio —con autores como Armando Tejada Gómez o las zambas de Falú y Dávalos—, marcó una sensibilidad que luego trasladó a toda su obra.

La escritora que hace de la palabra un puente.

Durante la entrevista, Ramos presentó su reciente publicación, “Desierto de mar y otros poemas”, editado por Ruedamares. Se trata de una serie de poemas narrativos dirigidos a lectores desde los 10 años, pero que también interpelan a adultos. “Trabaja con lo fantástico, con ese imaginario de mitos y leyendas que nos sostiene”, explicó.

Y agregó una imagen potente sobre el sentido de la literatura: “Es como volver al fogón, donde era posible la palabra y la narración de lo posible y lo imposible”.

“Me interesa el escritor que toca la humanidad, que la respeta y la promueve”

Con más de 60 libros publicados en distintos países, Ramos es una de las voces más reconocidas de la literatura infantil y juvenil argentina. Nacida en Mendoza y radicada en Neuquén desde 1978, recibió, entre otras distinciones, el Diploma al Mérito de la Fundación Konex, que distingue a las figuras más relevantes de la última década.

Su obra ha sido traducida y publicada en América Latina, Europa y Asia, y fue candidata al prestigioso Premio Hans Christian Andersen, considerado el “Nobel” del género.

La escritora junto a los conductores de Entretiempo en AM550.

Leer en voz alta: una defensa necesaria

Ramos también hizo hincapié en la importancia de la oralidad: “No es lo mismo leer de manera fría que hacerlo con sensibilidad, con silencios, con cadencia”.

Con los años, incluso revisó su propia definición sobre su tarea: “No formamos lectores: acompañamos la formación. El lector se construye de muchas maneras, incluso en soledad”.

Consultada por sus influencias, mencionó a autores como Juan Rulfo y Manuel Scorza, y reflexionó sobre la literatura actual: “Me interesa el escritor que toca la humanidad, que la respeta y la promueve”.

En ese sentido, señaló cierta dificultad para encontrar “ese matiz luminoso” en algunas producciones contemporáneas: “La literatura es profundidad. Si no, ¿para qué leemos?”.

“No formamos lectores: acompañamos la formación. El lector se construye de muchas maneras, incluso en soledad”, expresó Ramos.

Una vida dedicada a la lectura

Además de escribir, Ramos desarrolla talleres, capacitaciones docentes y acompaña experiencias de mediación lectora en distintas provincias, muchas veces de manera autogestiva.

También dirige desde 2002 la editorial Ruedamares, surgida ante la dificultad de publicar poesía para niños: “No fue un proyecto editorial, fue un libro que abrió la posibilidad”.

En tiempos atravesados por la inmediatez, Ramos sostiene una certeza que atraviesa toda su obra y su pensamiento: la literatura sigue siendo un territorio de encuentro, sensibilidad y construcción de sentido.

La entrevista a María Cristina Ramos