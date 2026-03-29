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Domingo 29 de Marzo, Neuquén, Argentina
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ENTREVISTA EN AM550

María Cristina Ramos: “La literatura es un respaldo luminoso para siempre”

La escritora neuquina María Cristina Ramos repasó sus comienzos como lectora, la huella de su madre y sus maestras, su vínculo con la poesía y la presentación de su nuevo libro. Reivindicó el rol de la imaginación en tiempos atravesados por la tecnología.

Por Pablo Montanaro

Periodista. Jefe de Redacción de Mejor Informado. Conductor de Entretiempo por AM550-24/7 Canal de Noticias.
Domingo, 29 de marzo de 2026 a las 11:25
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María Cristina Ramos: una vida dedicada a encender lectores.

En una charla íntima y cargada de memoria, la escritora María Cristina Ramos visitó los estudios de AM550 en el programa Entretiempo y dejó definiciones profundas sobre la lectura, la literatura y su recorrido como formadora.

“La compañía lectora de mi madre fue fundante. Es un respaldo luminoso para siempre”, recordó, al evocar sus primeros acercamientos a los libros. Su madre, contó, no había terminado la primaria, pero era quien le leía en casa: “Se secaba el jabón en el delantal y se ponía a leer conmigo”.

Ese origen, atravesado también por maestras lectoras y por la poesía que sonaba en la radio —con autores como Armando Tejada Gómez o las zambas de Falú y Dávalos—, marcó una sensibilidad que luego trasladó a toda su obra.

La escritora que hace de la palabra un puente.

Durante la entrevista, Ramos presentó su reciente publicación, “Desierto de mar y otros poemas”, editado por Ruedamares. Se trata de una serie de poemas narrativos dirigidos a lectores desde los 10 años, pero que también interpelan a adultos. “Trabaja con lo fantástico, con ese imaginario de mitos y leyendas que nos sostiene”, explicó.

Y agregó una imagen potente sobre el sentido de la literatura: “Es como volver al fogón, donde era posible la palabra y la narración de lo posible y lo imposible”.

“Me interesa el escritor que toca la humanidad, que la respeta y la promueve”

Con más de 60 libros publicados en distintos países, Ramos es una de las voces más reconocidas de la literatura infantil y juvenil argentina. Nacida en Mendoza y radicada en Neuquén desde 1978, recibió, entre otras distinciones, el Diploma al Mérito de la Fundación Konex, que distingue a las figuras más relevantes de la última década.

Su obra ha sido traducida y publicada en América Latina, Europa y Asia, y fue candidata al prestigioso Premio Hans Christian Andersen, considerado el “Nobel” del género.

La escritora junto a los conductores de Entretiempo en AM550.

Leer en voz alta: una defensa necesaria

Ramos también hizo hincapié en la importancia de la oralidad: “No es lo mismo leer de manera fría que hacerlo con sensibilidad, con silencios, con cadencia”.

Con los años, incluso revisó su propia definición sobre su tarea: “No formamos lectores: acompañamos la formación. El lector se construye de muchas maneras, incluso en soledad”.

Consultada por sus influencias, mencionó a autores como Juan Rulfo y Manuel Scorza, y reflexionó sobre la literatura actual: “Me interesa el escritor que toca la humanidad, que la respeta y la promueve”.

En ese sentido, señaló cierta dificultad para encontrar “ese matiz luminoso” en algunas producciones contemporáneas: “La literatura es profundidad. Si no, ¿para qué leemos?”.

“No formamos lectores: acompañamos la formación. El lector se construye de muchas maneras, incluso en soledad”, expresó Ramos.

Una vida dedicada a la lectura

Además de escribir, Ramos desarrolla talleres, capacitaciones docentes y acompaña experiencias de mediación lectora en distintas provincias, muchas veces de manera autogestiva.

También dirige desde 2002 la editorial Ruedamares, surgida ante la dificultad de publicar poesía para niños: “No fue un proyecto editorial, fue un libro que abrió la posibilidad”.

En tiempos atravesados por la inmediatez, Ramos sostiene una certeza que atraviesa toda su obra y su pensamiento: la literatura sigue siendo un territorio de encuentro, sensibilidad y construcción de sentido.

 

La entrevista a María Cristina Ramos

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