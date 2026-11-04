Mendoza instalará una pantalla gigante para seguir en vivo la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina también tendrá un punto de encuentro en Mendoza. El Gobierno provincial y la Arquidiócesis acordaron instalar una pantalla gigante en el Predio de la Virgen para transmitir en directo tres de las principales celebraciones de la agenda papal.

La iniciativa está dirigida especialmente a quienes no puedan trasladarse hasta Buenos Aires o Córdoba, las provincias que forman parte del recorrido de León XIV, y permitirá que los mendocinos acompañen colectivamente las actividades.

La organización fue acordada durante una reunión entre el gobernador Alfredo Cornejo, el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Daniel Colombo, y el vocero de la Arquidiócesis, Marcelo De Benedectis.

Durante el encuentro se definió utilizar el Predio de la Virgen como sede de las transmisiones por su capacidad para recibir público y por su relación con otro acontecimiento histórico para la Iglesia en la provincia.

“El Predio de la Virgen es un lugar muy significativo para Mendoza. Allí tuvimos la oportunidad de recibir a Juan Pablo II en 1987 y hoy representa un espacio de encuentro para volver a unirnos como comunidad en torno a esta visita papal”, recordó Cornejo.

Las tres celebraciones que podrán verse en vivo

La pantalla permitirá acompañar a distancia tres momentos de la visita de León XIV. La primera transmisión será el lunes por la mañana, cuando se celebre la Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, una de las actividades centrales de la agenda del pontífice en el país.

El segundo encuentro será el martes por la tarde, con la transmisión de la vigilia juvenil, otra de las convocatorias previstas durante la visita y especialmente dirigida a los jóvenes.

Finalmente, el miércoles por la mañana podrá seguirse desde Mendoza la Santa Misa en Luján, prevista dentro de las actividades de despedida del Papa.

“Cada una de estas celebraciones expresa una riqueza y una identidad muy particular. Queremos que el pueblo mendocino pueda participar, aun a la distancia, de este encuentro y sentirse parte de este abrazo a León”, expresó Colombo.

El antecedente de Juan Pablo II

La elección del Predio de la Virgen también recupera uno de los principales antecedentes de una visita papal a Mendoza. El lugar fue escenario de la llegada de Juan Pablo II en 1987, durante su segunda visita a la Argentina, y quedó desde entonces vinculado a aquel acontecimiento para la comunidad católica provincial.

Casi cuatro décadas después, el espacio volverá a funcionar como punto de reunión durante una visita papal, aunque esta vez para acompañar a distancia las actividades de León XIV.

El Gobierno provincial y la Arquidiócesis convocaron a la comunidad a participar de las transmisiones durante los tres días de actividades previstas en el predio.