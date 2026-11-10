Menos recursos para proteger la naturaleza: la preocupación por el futuro de los Parques Nacionales

Cada 6 de noviembre el calendario nos recuerda la importancia de preservar nuestro patrimonio natural. Este año el Día Nacional de los Parques Nacionales se enmarcó en un contexto de crisis, donde la preservación de nuestra biodiversidad, enfrenta el desafío urgente del desfinanciamiento, los incendios forestales y el avance sobre los ecosistemas.

La fecha conmemora un hito histórico fundacional: el 6 de noviembre de 1903, el explorador, geólogo y paleontólogo Francisco Pascasio Moreno donó al Estado argentino una fracción de 7.500 has. ubicadas en la región del lago Nahuel Huapi. Su única condición fue que esas tierras se mantuvieran en su estado natural y fueran consagradas como un parque público, para el disfrute de las generaciones presentes y futuras.

Este gesto pionero convirtió a la Argentina en el primer país de Latinoamérica en crear un parque nacional, formalizado en 1922 bajo el nombre de Parque Nacional del Sud (hoy Nahuel Huapi) al que le seguiría la creación del Parque Nacional Iguazú en 1934.

El gobierno de Javier Milei oficializó una reducción de 3.879 millones de pesos, al presupuesto de la Administración de Parques Nacionales. La medida golpea de lleno la preservación de 46 áreas naturales protegidas en todo el país.

El recorte no es simbólico, afecta la primera línea de defensa ambiental. Según datos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales el 65,9 % de esa quita impacta directamente en el funcionamiento cotidiano operativo: combustibles, lubricantes, mantenimiento de vehículos, prevención de incendios y el trabajo de los guardaparques. El porcentaje restante desfinancia programas clave de infraestructura, capacitación y políticas de conservación marina.

El 31 de octubre pasado conmemoramos el Día Nacional de las Especies Amenazadas, esta fecha cobra una dramática urgencia cuando los refugios naturales de estas especies quedan desprotegidos. La reducción presupuestaria castiga con mayor dureza a los parques patagónicos, que este mismo año sufrieron los peores incendios forestales en décadas.

Especialistas de la Fundación Vida Silvestre advierten que este ajuste debilitará la prevención y el ataque temprano de incendios, lo que eventualmente se traducirá en gastos estatales mucho mayores ante la emergencia, además de dejar vulnerables a los ecosistemas y al personal frente a alertas sanitarias como el hantavirus.

Defender los Parques nacionales es defender el futuro. No son áreas ociosas del Estado, sino inversiones estratégicas y productivas, esenciales para la vida, la mitigación del cambio climático y la conservación del agua dulce.

Mantenerse informados y exigir políticas que protejan nuestras fuentes naturales, es el compromiso indispensable para que el legado del Perito Moreno siga vivo.