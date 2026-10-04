El 4 de octubre de 2009 murió Mercedes Sosa, a los 74 años, y la noticia sacudió a la Argentina y a distintos países de la región. Su voz grave y reconocible había acompañado reclamos, sueños y luchas populares. Para millones de personas, su canto fue también una forma de expresar pertenencia, memoria y esperanza.

Nacida en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935, la artista, conocida como “La Negra”, comenzó a construir una trayectoria que excedió los límites del folclore. Desde sus primeros pasos, eligió un repertorio atento a las experiencias de la gente común y a las desigualdades que atravesaban a América Latina.

En los años sesenta, Mercedes Sosa participó de la formación del Movimiento del Nuevo Cancionero. Junto con figuras como Armando Tejada Gómez y Oscar Matus, impulsó una renovación musical que se apartó de las postales rurales idealizadas. La propuesta puso en primer plano los conflictos sociales y las vivencias cotidianas de los pueblos de la región.

Su aparición en el Festival de Cosquín de 1965, alentada por Jorge Cafrune, fue un punto de inflexión y abrió el camino hacia un reconocimiento cada vez mayor. Sin embargo, su compromiso artístico y político también tuvo consecuencias: durante la última dictadura militar fue perseguida y debió exiliarse, lejos de su país.

El destierro no apagó su actividad. Por el contrario, Mercedes Sosa llevó su música a escenarios del exterior y se convirtió en una referente cultural reconocida más allá de las fronteras argentinas. Su repertorio y su interpretación acercaron las historias y las demandas de los pueblos latinoamericanos a públicos de distintas latitudes.

El regreso y un legado que sigue vigente

En 1982 volvió a la Argentina y ofreció una serie de conciertos en el Teatro Ópera que quedó asociada a la recuperación de la esperanza democrática. Aquellas presentaciones tuvieron un sentido que iba más allá de lo musical: fueron un reencuentro entre la cantante y un público que ansiaba volver a expresarse en libertad.

En los últimos años de su carrera, tendió puentes entre generaciones y estilos. Compartió proyectos con artistas como Charly García, Fito Páez, Caetano Veloso y Shakira, y acercó su obra a nuevas audiencias. Canciones como “Gracias a la vida”, “Como la cigarra” y “Solo le pido a Dios” conservaron su fuerza con el paso del tiempo.

A 17 años de su muerte, la figura de Mercedes Sosa permanece ligada a una manera de cantar que reunió sensibilidad artística y compromiso. Su interpretación dio lugar a dolores colectivos, pero también a la posibilidad de imaginar un futuro distinto. Su legado continúa presente en la música popular y en quienes encuentran en sus canciones una voz cercana.