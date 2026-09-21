La Valenti, la voz neuquina que conquistó el Ruca Che con el Himno y un vestuario con sello propio

La voz de La Valenti volvió a sonar en Neuquén en un escenario especial. Valentina Soria, la artista nacida en Córdoba y criada en la capital neuquina, fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa de la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía, disputada este fin de semana en el estadio Ruca Che.

El momento, seguido por una transmisión nacional, tuvo para la cantante una carga emocional particular. No solamente por tratarse de un acontecimiento deportivo de enorme dimensión, sino porque ocurrió en el lugar donde creció y frente a un público que, de alguna manera, también forma parte de su propia historia. “Súper emocionante fue”, contó La Valenti en diálogo con Entretiempo, por AM550.

La propuesta, además, llegó casi de manera inesperada. La artista relató que recibió el contacto apenas una semana antes del evento y que la participación terminó de confirmarse el lunes, apenas cinco días antes de la presentación. Desde ese momento comenzó una carrera contra el reloj: preparar la pista, organizar los ensayos y definir el vestuario.

“Hasta que se confirmó, se confirmó el sábado y el lunes ya sabía que tenía que ir. Así que me puse en marcha con armar la pista y hablar con la vestuarista, todo para preparar todo”, explicó.

Cantar el Himno en el Ruca Che: una revancha muy especial

Para La Valenti, además, cantar en el Ruca Che tenía un significado que iba más allá de la Copa Davis. El estadio era una cuenta pendiente. El año anterior había sido convocada para cantar allí con motivo de la reinauguración del escenario, pero las condiciones climáticas le impidieron viajar a Neuquén.

Esta vez pudo tener su revancha, aunque en un contexto todavía más significativo. “Por un lado está el Ruca Che, que era una cuenta pendiente por el año pasado cuando lo reinauguraron y por cuestiones climáticas no pude viajar. Y este año como que tuvimos la revancha y fue para este evento”, contó.

La ropa fue diseñada y confeccionada especialmente para la ocasión por Karina Saade, su mamá, diseñadora y creadora de la marca Kisuhara..

La cantante destacó además la importancia de que Neuquén haya sido sede de una serie de Copa Davis y valoró la posibilidad de que el Ruca Che pueda sostener eventos de esta magnitud.

Pero hubo algo que aumentó especialmente la presión: saber que el momento sería transmitido en vivo. “Se sentía bastante presión. No podía fallar”, reconoció. Sin embargo, antes de salir a escena buscó transformar esa presión en confianza. “Me quise decir a mí misma: si esto está sucediendo ahora es porque estoy capacitada, hice otras cosas para estar lista para hacer esto”, recordó.

La interpretación salió como esperaba y para la artista fue también una confirmación de todo el camino recorrido.

Una formación artística de diez años

Detrás de esos minutos frente a miles de personas existe una historia de formación que comenzó cuando era muy chica. Valentina nació en Córdoba, pero llegó a Neuquén cuando tenía apenas diez meses y vivió en la provincia hasta los 17 años, cuando se trasladó a Buenos Aires para continuar su carrera.

“Era muy chica cuando arranqué a hacer lo que estaba haciendo y no sabía que estaba haciendo”, recordó entre risas durante la entrevista.

Su formación no se limitó al canto. Durante aproximadamente una década estudió teatro y baile, con distintos maestros en Neuquén y posteriormente en Buenos Aires. Ese recorrido, según explicó, también fue fundamental para poder enfrentar escenarios y situaciones de gran exposición.

“Uno trabaja también otras cosas que no tienen que ver con lo artístico, tienen que ver con la templanza, con encarar situaciones con tranquilidad y seguridad”, sostuvo.

Para La Valenti, la experiencia también se construye arriba del escenario: tocando en lugares grandes, en la calle, con ruido, sin amplificación o con las mejores condiciones técnicas. “Es la experiencia”, resumió.

La Valenti en la previa, en la prueba de sonido en el Ruca Che.

Un vestuario con sello neuquino

Otro de los detalles que llamó la atención durante la presentación fue el vestuario que eligió para cantar el Himno. La ropa fue diseñada y confeccionada especialmente para la ocasión por Karina Saade, su mamá, diseñadora y creadora de la marca Kisuhara.

Pero la propuesta no se quedó solamente en la indumentaria. La idea fue incorporar también elementos vinculados con la identidad neuquina. “Fue idea de ella usar accesorios mapuches para complementar el vestuario”, explicó La Valenti.

Para completar el conjunto recurrieron a Artesanías Neuquinas y seleccionaron distintas piezas durante una visita previa a artesanos de la provincia.

La cantante utilizó una faja mapuche, una pechera, un collar utilizado también como faja y un tupú, una pieza que funciona como broche para los tejidos. El detalle tenía además un significado familiar: la vestuarista era su propia mamá.

“Es una grosa total”, dijo La Valenti sobre Karina, aunque inmediatamente aclaró que, más allá del vínculo familiar, para ella era importante trabajar con gente de Neuquén. “Podría haber llamado una marca de acá y vestirme una marca y solucionarlo rápido, pero también quisimos encarar ese trabajo, el sello propio”, explicó.

De Neuquén a Buenos Aires y de allí a distintos escenarios

La carrera de La Valenti fue creciendo en los últimos años con presentaciones en distintos escenarios y una propuesta musical que atraviesa diferentes géneros. Su recorrido incluye soul, hip hop, funk, pop, electrónica y un interés cada vez mayor por el folklore. Tiene dos discos editados: “R Shop” y “La Capitana”, además de distintas colaboraciones y proyectos.

También fue protagonista y organizadora de un tributo colectivo de una nueva generación de artistas a Mercedes Sosa, participó como invitada en las sesiones musicales Gentileza, de Florián, y llevó su música a escenarios de Montevideo.

Uno de sus proyectos más recientes fue La Peña de La Capitana, un ciclo que comenzó en Buenos Aires y que inicialmente iba a tener algunas fechas, pero terminó convirtiéndose en una gira nacional. “Íbamos a hacer una peña y terminamos haciendo ocho. Duró dos meses el ciclo”, contó.

La Valenti y la emoción de cantar el Himno en el Ruca Che: “No puedo fallar”.

El próximo regreso será en Cipolletti

La artista volverá a la región el 30 de octubre, cuando se presente en el Complejo Cultural Cipolletti. Será una nueva oportunidad para reencontrarse con el público patagónico, esta vez en un teatro. “Es un auditorio muy lindo y tenemos muchas expectativas porque es el primer teatro que hacemos allá”, contó.

Después continuará la gira: el 31 de octubre estará en Bariloche y el 1 de noviembre en Lago Puelo.

Así, después de cantar el Himno Nacional en un Ruca Che convertido en escenario de una histórica Copa Davis, La Valenti continuará construyendo su propio camino musical, entre Buenos Aires y la Patagonia.

Aquella frase que pronunció antes de salir a cantar quizás resume mejor que ninguna otra lo que significó ese momento: “Si esto está sucediendo ahora es porque estoy capacitada”.

La entrevista a La Valenti