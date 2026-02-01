Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en estado grave tras el accidente ocurrido en Pinamar, será sometido este lunes a una nueva intervención quirúrgica. Se trata de la séptima operación desde el violento choque registrado a mediados de enero en la zona conocida como La Frontera, uno de los sectores de médanos de la ciudad balnearia.

La información fue confirmada por fuentes cercanas a la familia, que siguen de cerca la evolución del menor, internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”. Allí se encuentran acompañándolo sus padres, Macarena Collantes y Maximiliano Jerez, a la espera de una mejora que permita avanzar con un traslado a un centro de mayor complejidad.

Según indicaron allegados, el objetivo inmediato es que Bastián logre una estabilidad clínica suficiente para poder ser derivado al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires, donde podría continuar con un tratamiento especializado acorde a la gravedad de las lesiones.

El niño resultó gravemente herido luego de que el vehículo UTV en el que se trasladaba junto a sus padres impactara contra una camioneta en plena zona de médanos. La violencia del choque obligó a que se le practicaran maniobras de reanimación en el lugar, antes de ser trasladado de urgencia a un centro de salud.

Desde entonces, Bastián fue sometido a seis cirugías previas y permanece internado con pronóstico reservado. La nueva intervención quirúrgica forma parte del complejo proceso médico que enfrenta desde el día del accidente.