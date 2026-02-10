Este lunes Bastián Jerez, el nene de 8 años que resultó herido en el choque entre un vehículo UTV y una Volkswagen Amarok en Pinamar, fue trasladado en el decimoctavo vuelo sanitario del año. El niño se recupera a casi un mes del accidente donde quedó gravemente lesionado.

El comunicado oficial del Ministerio de Salud bonaerense detalló que el procedimiento se llevó adelante mediante un avión sanitario del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) de la Provincia.

El operativo incluyó el traslado aéreo y su posterior derivación terrestre en una ambulancia de alta complejidad hasta el Hospital Italiano de San Justo. Además estuvo acompañado permanentemente con profesionales médicos y personal de enfermería.

El procedimiento logístico pudo realizarse después de casi un mes de internación en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata donde se le realizaron siete operaciones y cuidados intensivos, lo que ahora permitió que su recuperación siga en el centro de salud más cercano a su domicilio.

El escrito indica que el establecimiento de alta complejidad fue seleccionado por lo que se encuentra acorde a las necesidades actuales del niño, mientras que equipos médicos y familiares definieron el traslado dada a la evolución favorable como paciente.

El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires agradeció y reconoció el compromiso de los profesionales de la salud de la ciudad balnearia, así como del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), responsable de los traslados sanitarios.