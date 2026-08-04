Con una importante participación de mujeres y diversidades de distintos puntos de la provincia, San Patricio del Chañar fue sede de una nueva edición de "Huellas con Ritmo", una iniciativa que busca generar espacios de encuentro, recreación y construcción de redes comunitarias a través de actividades al aire libre y propuestas de bienestar.

La jornada reunió a participantes de Añelo, Senillosa, Buta Ranquil, Neuquén capital, Centenario, Plottier y de la localidad anfitriona. Durante el encuentro se desarrollaron caminatas, actividades recreativas, espacios de movimiento y momentos destinados a compartir herramientas de autocuidado y prevención de las violencias por motivos de género.

Karina Montecino destacó por AM550 la importancia de fortalecer redes comunitarias a través de estos encuentros.

En diálogo con el programa "La noche cae, la radio se enciende" que se transmite por AM550, la subsecretaria provincial de Mujeres y Diversidad, Karina Montecino, destacó que la propuesta busca mucho más que una actividad recreativa. "La idea es generar espacios donde las mujeres y diversidades puedan encontrarse, compartir experiencias y construir redes de acompañamiento que después continúan en cada una de sus comunidades", señaló.

La funcionaria explicó que "Huellas con Ritmo" combina el contacto con la naturaleza, la actividad física y la recreación con instancias de intercambio orientadas a fortalecer el bienestar integral y brindar herramientas para la prevención de las violencias.

La iniciativa busca llegar a distintas regiones de la provincia con espacios de participación, inclusión y bienestar.

Montecino remarcó que uno de los principales objetivos es acercar estas iniciativas a distintas regiones de la provincia para garantizar una participación federal y promover vínculos entre personas de diferentes localidades. "Cada encuentro deja nuevos lazos, experiencias compartidas y la posibilidad de que quienes participan regresen a sus ciudades con más herramientas y una red de acompañamiento fortalecida", sostuvo.

Desde la Subsecretaría de Mujeres y Diversidad destacaron que estas acciones forman parte de las políticas públicas destinadas a promover espacios seguros, inclusivos y participativos, donde el deporte, la recreación y el intercambio comunitario se convierten en herramientas para fortalecer la autonomía, el cuidado y la igualdad de oportunidades.