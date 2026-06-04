La locución argentina atravesó este miércoles una jornada de profundo pesar. Murió Marita Monteleone, la histórica voz de los teléfonos argentinos, a los 68 años. La reconocida profesional permanecía internada desde hacía varios días en una unidad de terapia intensiva y su fallecimiento generó conmoción entre colegas, oyentes y miles de personas que durante décadas escucharon sus mensajes a través de las líneas telefónicas.

Aunque muchos nunca llegaron a verla en persona, su voz formó parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. Frases como "La característica marcada se encuentra momentáneamente congestionada", "La característica recibida es inexistente" o "El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio" quedaron grabadas en la memoria colectiva de varias generaciones.

María de los Ángeles Araceli Monteleone, conocida popularmente como Marita Monteleone, alcanzó una enorme popularidad cuando se convirtió en la voz institucional de ENTel y, posteriormente, de Telefónica. Aquellas grabaciones la transformaron en una de las voces más reconocidas del país y en un verdadero símbolo de las telecomunicaciones argentinas durante los años 90 y principios de los 2000.

Una extensa trayectoria en la radio argentina

Más allá de su trabajo en las comunicaciones telefónicas, Monteleone desarrolló una destacada carrera en los medios. A lo largo de los años trabajó en Radio Mitre, Radio El Mundo, Radio Del Plata, Radio Nacional y Radio La Red, entre otras emisoras.

Su labor fue reconocida con importantes distinciones, incluido un premio Martín Fierro por su desempeño profesional. Además, la Ciudad de Buenos Aires la declaró Personalidad Destacada de la Cultura por su aporte a la comunicación y a la cultura popular argentina.

El conflicto judicial que marcó sus últimos meses

La muerte de la locutora se produce apenas tres meses después de que trascendiera públicamente la compleja situación personal que atravesaba. Monteleone había permanecido internada en el Sanatorio Centro Gallego luego de someterse a una osteotomía de rodilla. En diversas entrevistas denunció que, pese a contar con el alta médica desde el punto de vista motriz, no podía abandonar el centro asistencial debido a una restricción judicial vinculada a un conflicto con su hija, Malena de los Ríos.

Según relató en distintas oportunidades, existía una disputa patrimonial entre ambas partes y expresó su preocupación ante la posibilidad de ser trasladada a un geriátrico en contra de su voluntad. El caso tomó notoriedad pública por las fuertes declaraciones de la locutora y la repercusión que tuvieron en los medios.

Una voz imposible de olvidar

Con la muerte de Marita Monteleone desaparece una de las voces más emblemáticas de la Argentina. Su trabajo trascendió la radio y la locución para convertirse en parte de la vida cotidiana de millones de personas.

Aunque las nuevas tecnologías fueron reemplazando aquellos mensajes telefónicos que marcaron una época, su voz seguirá viva en el recuerdo de quienes crecieron escuchándola al otro lado de la línea, convirtiéndose en un símbolo imborrable de la historia de las comunicaciones del país.