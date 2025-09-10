Historias de Mujeres Valientes: Patto, locutora que luchó por los derechos de su hija

La periodista Lucy Pysny conduce "Historias de Mujeres Valientes", el programa de Canal 24/7 del Grupo Prima Multimedios que visibiliza relatos de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza.

En la edición de este miércoles 10 de septiembre a las 21, la periodista Lucy Pysny presenta la historia de Patto Martens, reconocida por su trayectoria artística y como figura pública, pero también por una lucha personal en defensa de los derechos de su hija.

Antes de hacerse conocida en los escenarios y detrás de los micrófonos, Martens atravesó un camino complejo. Rechazó una oferta para realizarse un aborto ilegal, solicitó y presentó pruebas de ADN para establecer la filiación y reclamó en la Justicia una cuota alimentaria, que fue incumplida de forma reiterada. Finalmente, logró que un juez de familia reconociera la deuda acumulada por 14 años de crianza ejercida en soledad.

El caso de Patto Martens se convirtió en un antecedente relevante en materia de derecho familiar y obligaciones parentales. El fallo no solo reconoció el aspecto económico, sino también el esfuerzo y la responsabilidad asumida durante más de una década en ausencia del progenitor.