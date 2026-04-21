La posibilidad de formalizar el 26 de abril como el Día del Poeta Neuquino suma respaldo en el ámbito cultural y artístico. En ese marco, la reconocida artista Marité Berbel expresó su apoyo a la iniciativa y subrayó la necesidad de visibilizar y valorar a quienes están detrás de las obras.

En diálogo con el programa La Primera Mañana que se transmite por AM550, Berbel remarcó que este tipo de propuestas permiten poner en primer plano a los autores, muchas veces relegados frente a la popularidad de las interpretaciones. El proyecto busca rendir homenaje al poeta Milton Aguilar, figura clave de la cultura regional, cuyas letras han sido musicalizadas e interpretadas por numerosos artistas, convirtiéndose en parte del cancionero popular patagónico.

Durante la entrevista, Berbel hizo hincapié en una problemática recurrente dentro del ámbito artístico: la falta de reconocimiento a los creadores. “Me parece una falta de respeto cantar una canción sin mencionar a su autor o compositor”, sostuvo, al tiempo que destacó la importancia de que tanto músicos como bailarines conozcan el origen de las obras que interpretan.

En ese sentido, señaló que muchas canciones alcanzaron gran difusión a partir de sus versiones musicales, pero que eso no debe opacar la figura de quienes las escribieron. También recordó la relevancia de contextualizar las letras para lograr interpretaciones más fieles y respetuosas.

La artista, heredera y difusora del legado de su padre, Marcelo Berbel, consideró que institucionalizar una fecha dedicada al poeta neuquino contribuirá a fortalecer la identidad cultural y a generar mayor conciencia sobre el valor de la autoría.

La iniciativa, que ya comenzó a instalarse en la agenda cultural, busca no solo rendir homenaje a figuras como Aguilar, sino también promover el reconocimiento de todos los poetas que han contribuido a construir la identidad de Neuquén.

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