Por el centenario del nacimiento de Marcelo Berbel, se lanzó la primera edición de los Premios Berbel, un reconocimiento provincial destinado a músicos de Neuquén. La propuesta busca valorar, difundir y visibilizar producciones de distintos géneros, más allá del folclore.

Según Traful Berbel, parte de la organización, la iniciativa apunta a fortalecer el federalismo cultural y evitar una concentración de contenidos en Buenos Aires, situación mencionada tras la última ceremonia nacional de streaming.

Inscripción digital: fechas y requisitos

Los artistas podrán cargar su material en una plataforma digital entre el 10 de enero y el 10 de marzo de 2026.

Los requisitos básicos:

Ser artista de Neuquén.

Presentar obra musical producida entre 2020 y 2025.

La organización aclaró que no habrá cupos por género, para permitir que todas las propuestas se inscriban.

Jurado confirmado y criterios de selección

El jurado estará integrado por siete artistas neuquinos de estilos diversos, entre ellos:

Marité Berbel, Andrés Tolcachir, Julio Sierra, Rodrigo Borges, Luis Sebastián, Noe Pucci y la periodista Hilda López.

Habrá una etapa previa de filtrado de nominaciones, a cargo de producción. Luego, el jurado votará según criterios artísticos y diversidad cultural.

Entrega de premios en Casino Magic

La entrega de premios será el 3 de mayo de 2026, en el Casino Magic Neuquén.

El plan prevé una representación musical por regiones, con postulaciones surgidas de las siete zonas provinciales.

Un semillero de artistas por descubrir

Durante la charla con el móvil de Prima Multimedios, Traful Berbel destacó casos de bandas con actividad nacional, como Los Cachorros, un grupo de Villa La Angostura que participó en el Quilmes Rock, "pero no tenemos la posibilidad de poder difundir".

Los Premios Berbel apuntan a conectar ese talento con audiencias y plataformas para facilitar proyección.

Actividad cultural y agenda de diciembre

La organización confirmó tres presentaciones vinculadas a la agenda navideña:

Viernes 19 de diciembre: Misa Criolla en el Complejo Cultural Cipolletti (General Fernández Oro 57), junto a Miguel Ángel Barcos y coros locales.

Sábado 20 de diciembre: Peña Lo de Berbel en la Casa Cultural "Lo de Berbel", ubicada en Eva Duarte de Perón 608 (Neuquén).

Domingo 21 de diciembre: presentación en el Árbol Navideño, con el Coro Lo de Berbel y Marité Berbel.

