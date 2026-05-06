Neuquén alcanzó un hito en la medicina al realizar el traslado de una paciente desde la Clínica Pasteur hacia Buenos Aires, utilizando un ECMO Móvil por vía aérea. Sus siglas traducidas al español significan: Circulación Extracorporea con Oxigenación por Membranas.

En diálogo con Mejor Informado, Ignacio Veltri, Director de la Clínica neuquina, explicó que este artefacto permite hacer circular la sangre si el corazón no es capaz de hacerlo y oxigena por membranas, sin pasar por los pulmones. Es decir, oxigena la sangre y la hace pasar por el cuerpo en caso de que este no pueda hacerlo por sí solo.

"Se usa fundamentalmente por insuficiencia respiratoria refractaria, hasta llegar al respirador, y en el caso de los padecimientos cardíacos, por insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico, el paciente se puede conectar", detalló Veltri sobre los dos casos en los cuales se utiliza en medicina.

Cómo se preparó y realizó este procedimiento

En este caso el traslado fue de una provincia a otra, por lo cual se utilizó un ECMO Móvil, es decir que el artefacto puede sacarse de la institución y llevarlo de un paciente a otro o usarlo en viajes más largos.

"Más allá de ser una tecnología y aparato, necesita de todo un equipo de personal de la salud, cirujanos cardiovasculares, médicos de terapia intensiva, de cardiología, técnicos perfusionistas que lo manejan, enfermeras, instrumentadoras. Es un grupo interdisciplinario que tiene que tener alta capacitación en este tipo de manejo", aclaró el Director.

Consultado sobre la preparación previa para este traslado, indicó que no es algo que se realiza repentinamente, sino que en la Clínica Pasteur hay un programa de ECMO que lleva 10 años.

De Cipolletti a Neuquén y de ahí a Buenos Aires por un trasplante

La mujer que fue intervenida tenía un shock cardiogénico y fue derivada desde Leben Salud en Cipolletti hacia la Pasteur, donde se la conectó en ECMO. "Lo que requería en esta situación era un trasplante cardíaco y, al no relizarse en la zona, se la llevó a Buenos Aires", agregó.

Por ello fue trasladada en ambulancia desde Pasteur hasta el Aeropuerto de Neuquén, con acompañamiento de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo, quienes ayudaron con ambulancias de alta complejidad y un cordón sanitario para llegar rápidamente. De allí tomó el vuelo a Buenos Aires.

"Involucra a muchísimas personas que tienen que trabajar de forma coordinada y requiere alta coordinación entre muchos sectores", enfatizó.

Un hito para la Patagonia, desde Neuquén

Aunque la Clínica ya había realizado traslados de ECMO Móvil a corta distancia, dentro de Neuquén y Cipolletti vía terrestre, esto es un hito porque es la primera vez que se realiza de forma aérea en la Patagonia a una mayor distancia, con todo lo que implica la presión y las complicaciones de un vuelo.

"Es la primera vez que se hace un vuelo con ECMO desde una institución de Neuquén. Son muy pocos centros en el país lo que hacen esto, de altísima complejidad, como el Hospital Italiano y Garrahan y algunos otros cinco centros", detalló sobre la importancia del hecho.

Veltri afirmó que era fundamental que exista un centro en la región con esta unidad para ofrecerlo a toda la Patagonia. "Un paciente puede ser derivado para conectarse a ECMO o puede ir la unidad móvil a buscarlo y traerlo acá".

"Para el sistema de salud neuquino es un gran paso, es un principio de equidad y accesibilidad muy importante, y lo tienen pocos centros en el mundo. Es tecnología muy avanzada y de primer nivel y está al acceso de toda la población neuquina".