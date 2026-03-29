De Neuquén al mundo: el empresario que recorrió 20 países en 6 meses y vivió la guerra en primera persona

Durante su paso por el programa televisivo Otro Dato que se emite por Canal 24/7, el ingeniero, empresario y escritor Rubén Fernández Seppi reconstruyó una travesía que definió como “uno de los sueños de toda la vida”: dar la vuelta al mundo. El viaje, que se extendió por seis meses y medio, tuvo un enfoque particular: no se trató de una carrera contra el tiempo, sino de una búsqueda por comprender las culturas, las religiones y las formas de vida de cada país.

“Me interesa ver cómo vive la gente, cómo piensa, cuáles son sus costumbres”, explicó. Esa mirada comparativa lo llevó inevitablemente a reflexionar sobre la realidad argentina. “Cuando te enfrentás a esos niveles de desarrollo, te preguntás dónde estamos nosotros. Hay un estancamiento, incluso espiritual”, sostuvo.

Entre potencias y contrastes

En su recorrido, destacó el crecimiento de países asiáticos como China, Japón y Vietnam. “China es una potencia impresionante. Ves obras por todos lados, trenes a 350 kilómetros por hora, infraestructura que no para de crecer”, describió. También mencionó casos como Estonia, que tras independizarse en los años 90 apostó a la educación y logró un fuerte desarrollo.

Para el empresario, la clave no está en la historia ni en el tiempo, sino en las decisiones. “No depende de los años, depende de la cabeza. Hay países con miles de años que no avanzan y otros nuevos que hicieron las cosas bien”, afirmó.

El impacto de la guerra en primera persona

Uno de los momentos más intensos del viaje fue su paso por Medio Oriente, donde vivió días atravesados por el conflicto bélico que mantiene en vilo al mundo.

“Estás con la cabeza llena de drones y misiles, pensando que en cualquier momento te puede caer uno”, relató. Esa experiencia límite lo llevó a replantearse muchas cosas: “Cuando volvés de eso, decís lo que pensás. Te cambia la forma de ver la vida”.

Sin embargo, también rescató gestos humanos en medio del contexto adverso. Recordó especialmente su paso por Omán durante el Ramadán: “Nos ayudaron sin conocernos, fue algo extraordinario. Hay cosas muy lindas incluso en medio de situaciones difíciles”.

El espejo incómodo de la Argentina

A lo largo de la entrevista, Fernández Seppi insistió en la necesidad de que Argentina revise su rumbo. “No estamos en la agenda del mundo. Afuera te dicen Messi, pero poco más. No somos el centro de nada”, planteó.

También fue crítico con la dirigencia y la sociedad: “No hemos sabido construir un país en serio. Hay que dejar los fanatismos y pensar qué nos pasó”. En ese sentido, puso el foco en la corrupción, no solo económica sino también “moral”, y en la falta de planificación a largo plazo.

Más allá del análisis, dejó un mensaje claro tanto para jóvenes como adultos: viajar. “La vida es ahora. Hay otros mundos, otras formas de vivir mejor”, aseguró.

Según su experiencia, el contacto con otras culturas permite ampliar la mirada y entender que el desarrollo es posible. “Viajen, hagan el esfuerzo. Es impagable lo que se aprende”, insistió.

Mientras comienza a ordenar sus apuntes —tres cuadernos completos— para lo que será un futuro libro, Fernández Seppi resume su travesía como una experiencia “fuerte, grande y transformadora”, que no solo lo llevó a recorrer el mundo, sino también a cuestionarlo

La entrevista a Fernández Seppi: