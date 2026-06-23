Neuquén propone desmitificar a Borges y explorar su universo narrativo: cuándo y dónde

La actividad “Encuentros con Borges” se realizará el martes a las 18.30 en el Centro Cultural Alberdi, ubicado en Avenida Argentina y Alberdi, en la ciudad de Neuquén, con el objetivo de acercar al público a la obra de uno de los autores más importantes de la literatura argentina y universal.

La iniciativa es impulsada por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Neuquén y cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

La propuesta forma parte de la agenda por el Día del Libro, celebrado el 15 de junio en Argentina, y de la conmemoración de los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges, ocurrida el pasado 14 de junio.

El objetivo es desmitificar la figura del escritor y ofrecer distintas puertas de entrada a su universo literario, abordando temas recurrentes como los laberintos, los espejos, el doble, la ciudad de Buenos Aires y lo fantástico.

Para todo el público

La actividad estará coordinada por la presidenta de la SADE Filial Neuquén, Clelia Galise, y la profesora Susana Carrasquera, quienes estarán a cargo de las exposiciones y dinámicas del encuentro.

La invitación está abierta a escritores, lectores y al público en general, e incluirá una propuesta de escritura para quienes deseen participar activamente y compartir sus producciones en la instancia de cierre.

Con esta iniciativa, la comunidad neuquina podrá redescubrir la vigencia y la riqueza de la obra de Jorge Luis Borges, uno de los grandes referentes de la literatura argentina y universal.