Día del Libro: la pasión por ese universo infinito que habita en cada biblioteca

Hay quienes creen que una biblioteca es apenas un conjunto de libros ordenados en estantes. Yo prefiero pensarla como un mapa íntimo. Una cartografía de la vida. Cada volumen ocupa un lugar físico, pero también emocional. Allí están las lecturas de la adolescencia, los descubrimientos que nos cambiaron la mirada, los autores a los que regresamos como quien vuelve a la casa de la infancia y aquellos libros que esperan pacientemente ser abiertos.

Cada 15 de junio se celebra en Argentina el Día del Libro y la fecha siempre me lleva a pensar en esa relación silenciosa y profunda que construimos con la lectura. Porque los libros son mucho más que objetos culturales. Son compañeros de viaje. Son memoria. Son una forma de resistencia frente al olvido.

Vivimos en tiempos atravesados por la velocidad. Todo parece suceder de manera instantánea. Las noticias, las imágenes, las opiniones y hasta las emociones circulan a una velocidad vertiginosa. En ese contexto, abrir un libro sigue siendo un acto casi subversivo. Exige tiempo. Demanda atención. Nos invita a escuchar otras voces y a dialogar con ellas.

Tal vez por eso sigo creyendo en el valor de las bibliotecas. No sólo en las públicas, indispensables para democratizar el acceso a la cultura, sino también en esas bibliotecas personales que vamos construyendo a lo largo de los años. Esos universos domésticos donde conviven la literatura, la historia, la poesía, el periodismo, la filosofía y los afectos.

Cada biblioteca cuenta una historia. No hay dos iguales. Los libros elegidos hablan de nuestras búsquedas, de nuestras obsesiones y también de nuestras ausencias. Son una autobiografía escrita en títulos, autores y páginas subrayadas.

No importa el formato, el libro nos transporta a todos los mundos posibles.

Cuando observo mis propios estantes encuentro, además de lecturas, rastros de distintas etapas de la vida. Allí conviven Jorge Luis Borges, Roberto Arlt y Juan Gelman, Osvaldo Soriano y Julio Cortázar (autores sobre los que escribí), junto a tantos otros escritores que ayudaron a comprender el país, sus contradicciones y sus sueños. Cada uno dejó una huella. Cada uno aportó una mirada para interpretar el mundo.

Los libros tienen esa capacidad extraordinaria: nos permiten vivir otras vidas sin abandonar la propia. Nos acercan a lugares que nunca visitamos, a épocas que no conocimos y a experiencias que de otro modo permanecerían ajenas. Leer es ampliar las fronteras de la existencia.

Pero también es un ejercicio de memoria. En tiempos donde todo parece diseñado para ser olvidado rápidamente, los libros conservan historias. Registran voces. Resguardan testimonios. Son una herramienta fundamental para comprender quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí.

Por eso el Día del Libro no debería ser solamente una fecha del calendario cultural. Debería ser una invitación. Una excusa para volver a leer. Para regalar un libro. Para visitar una biblioteca. Para descubrir un autor nuevo o reencontrarse con uno que nos marcó para siempre.

Los libros siguen teniendo algo que ninguna tecnología ha logrado reemplazar completamente: la capacidad de generar una conversación íntima entre quien escribe y quien lee. Una conversación que puede atravesar décadas, continentes y generaciones.

Quizás allí resida su verdadera magia. Porque cada libro es una puerta. Y detrás de cada puerta hay un universo infinito esperando ser descubierto.