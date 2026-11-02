UFLO Universidad presentó INNOVA, su nuevo Instituto de Educación Superior en Neuquén, con una oferta inicial de tres tecnicaturas orientadas a sectores productivos de la región: Marketing, Análisis de Sistemas de Información y Tecnología de los Alimentos.

Las carreras comenzarán en marzo de 2027, tendrán una duración de entre dos años y medio y tres años, y ya tienen abierta la inscripción. La propuesta está dirigida a personas que terminaron el secundario y buscan continuar sus estudios, complementar su formación o reorientar su perfil profesional.

El instituto funcionará en dos sedes de la ciudad: Corrientes 237 y el Campus Parque Central, ubicado en Independencia 70. La cursada será presencial, en turno noche, de 18 a 21.

La inauguración oficial de INNOVA está prevista para el 17 de noviembre, con una ceremonia que incluirá el descubrimiento de la placa institucional.

Cuáles son las tres carreras que ofrece INNOVA

La propuesta académica inicial contempla tres tecnicaturas superiores vinculadas con actividades que tienen presencia en la economía de Neuquén y la Patagonia. Cada una apunta a perfiles profesionales diferentes y combina contenidos teóricos con instancias de formación práctica.

Tecnicatura Superior en Marketing

Tiene una duración de tres años y prepara profesionales para analizar consumidores y competidores, detectar oportunidades comerciales, desarrollar productos y planificar estrategias de comercialización.

El plan de estudios incluye materias como Investigación de Mercado, Marketing en Internet, Política de Precios, Canales de Distribución y Comercio Exterior.

Quienes obtengan el título de Técnico/a Superior en Marketing podrán trabajar en agencias de publicidad, empresas comerciales, industriales y agropecuarias, medios de comunicación, organismos públicos o desarrollar actividades de manera independiente.

Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas de Información

La carrera tiene una duración de tres años y está orientada al diseño de soluciones tecnológicas para informatizar procesos de producción, gestión y comercialización.

La formación incluye programación, desarrollo web, bases de datos, redes, sistemas operativos, diseño de sistemas, inglés y nuevas tendencias en hardware y software.

El título de Técnico/a Superior en Análisis de Sistemas de Información permitirá desempeñarse en consultoras tecnológicas, empresas privadas, organismos públicos, organizaciones no gubernamentales o como profesional independiente.

Tecnicatura Superior en Tecnología de los Alimentos

Es la propuesta más corta, con una duración de dos años y medio. Está enfocada en la transformación de materias primas en productos alimenticios, los procesos de conservación y el control de calidad e inocuidad.

El plan de estudios contempla Microbiología de los Alimentos, Bromatología, Conservación de los Alimentos, Inspección y Control de los Alimentos y Gestión de Calidad.

Los egresados podrán trabajar en industrias frutihortícolas y cárnicas, plantas de procesamiento, laboratorios, empresas de distribución, servicios gastronómicos y organismos públicos relacionados con el desarrollo alimentario.

Una formación con prácticas profesionales desde segundo año

Uno de los ejes de INNOVA es acercar la formación académica al ámbito laboral. Según informó la institución, las tres tecnicaturas incorporarán prácticas profesionalizantes desde el segundo año, además de pasantías y actividades de vinculación con empresas y organismos de la región.

La directora del instituto, Micaela De Vega, explicó que la propuesta busca responder a las necesidades productivas de Neuquén y su zona de influencia.

“INNOVA nace con la intención de trasladar lo mejor de nuestra experiencia universitaria a una propuesta de formación técnica y profesional, diseñada a partir de las necesidades productivas de Neuquén y la región”, señaló.

La modalidad también contempla herramientas de tecnología educativa y estrategias híbridas, aunque la cursada prevista será presencial. El proyecto incorpora, además, un enfoque inclusivo, intercultural y con perspectiva de género.

Por qué las carreras apuntan a sectores estratégicos de Neuquén

La oferta académica reúne tres áreas con posibilidades de aplicación en distintas actividades económicas de la Patagonia:

Marketing: comercialización, comunicación, investigación de mercado y servicios empresariales.

Sistemas de información: programación, desarrollo web, digitalización de procesos y soluciones tecnológicas.

Tecnología de los alimentos: producción, procesamiento, conservación y control de calidad alimentaria.

La selección responde a un análisis de las demandas de la industria y del crecimiento regional. En particular, la tecnicatura en Tecnología de los Alimentos contempla actividades como la industria frutihortícola y cárnica, mientras que Sistemas de Información apunta a necesidades tecnológicas de organizaciones de distintos sectores.

El lanzamiento se produce en un escenario de ampliación de las alternativas de educación superior en Neuquén. La Universidad Nacional del Comahue (UNCo), por ejemplo, también cuenta con propuestas universitarias y tecnicaturas vinculadas con diferentes actividades productivas y profesionales.

En ese contexto, INNOVA suma una alternativa privada de formación terciaria, con carreras de menor duración que muchas licenciaturas y una orientación centrada en el ejercicio profesional.

Cómo inscribirse en INNOVA

Las personas interesadas pueden iniciar el trámite a través del formulario disponible en el sitio oficial de INNOVA.

Estos son los principales datos para quienes quieran anotarse:

Inicio de clases: marzo de 2027.

Requisito: Secundario completo.

Documentación: DNI.

Modalidad: Presencial.

Horario: de 18 a 21.

Sedes: Corrientes 237 e Independencia 70, Neuquén.

Descuento: 50% en matrícula hasta el 31 de diciembre.

Consultas: admision@innovaedu.ar

La propuesta está destinada tanto a quienes terminan el secundario como a personas que ya trabajan y buscan sumar herramientas profesionales o cambiar de actividad.

Cuándo será la inauguración oficial del instituto

La presentación institucional tendrá una segunda instancia el 17 de noviembre de 2026, cuando se realizará la inauguración oficial de INNOVA.

La ceremonia incluirá el descubrimiento de la placa institucional y marcará el inicio formal de una nueva propuesta de formación terciaria dentro de la comunidad educativa de UFLO Universidad.

La institución cuenta con el respaldo de la trayectoria académica de UFLO, que supera los 30 años de actividad universitaria.

Por el momento, la oferta inicial está integrada por las tres tecnicaturas anunciadas, con inicio previsto para marzo de 2027. La inscripción continúa abierta y las consultas pueden realizarse a través del correo de admisión.