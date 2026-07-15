Neuquén dio un paso importante en la promoción del patrimonio cultural argentino con la firma de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura y la Fundación María Elena Walsh Sara Facio. El acuerdo permitirá desarrollar una serie de iniciativas destinadas a ampliar el acceso a la cultura, fortalecer la diversidad lingüística y acercar la obra de dos referentes de la cultura nacional a la comunidad neuquina.

Uno de los proyectos más destacados será la traducción de obras de María Elena Walsh al mapuzungun, una iniciativa orientada a preservar, valorar y difundir la lengua del pueblo mapuche, promoviendo además su incorporación en ámbitos educativos y culturales de la provincia.

El convenio fue suscripto por la subsecretaria de Cultura, Ana Bonet, y la presidenta de la Fundación María Elena Walsh Sara Facio, Graciela García Romero, quienes coincidieron en la importancia de generar políticas culturales que permitan acercar el patrimonio literario a nuevos públicos.

Literatura, identidad y lenguas originarias

La traducción de la obra de María Elena Walsh representa uno de los principales ejes del acuerdo y busca fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural que caracteriza a Neuquén.

La propuesta permitirá que parte del universo literario de una de las escritoras más influyentes de la Argentina pueda leerse también en mapuzungun, contribuyendo a la preservación de una lengua ancestral y favoreciendo el diálogo intercultural.

Otro de los proyectos previstos contempla la llegada a Neuquén de la exposición "María Elena Walsh y Sara Facio: la palabra y la mirada", una muestra que recorre la obra de ambas artistas y pone en diálogo la literatura con la fotografía.

La exposición buscará acercar al público el legado de dos figuras fundamentales de la cultura argentina a través de un recorrido que combina imágenes, textos y documentos.

Cultura y tecnología para las nuevas generaciones

El convenio también abre la puerta al desarrollo de propuestas innovadoras que integren literatura, historia y tecnología. Entre ellas figura la organización de una Game Jam inspirada en El Reino del Revés, que buscará vincular el universo creativo de María Elena Walsh con el legado del intelectual neuquino Gregorio Álvarez, promoviendo nuevas formas de difusión del patrimonio cultural entre jóvenes y estudiantes.

Tras la firma del acuerdo, Ana Bonet destacó que el convenio permitirá comenzar a ejecutar un plan de trabajo para acercar la obra de María Elena Walsh y Sara Facio a toda la provincia. "Con la firma de este convenio se dio el primer paso para comenzar a desarrollar el plan de acción para que todos los neuquinos y neuquinas puedan conocer y acercarse a la obra de estas dos maravillosas artistas", afirmó.

Por su parte, Graciela García Romero sostuvo que la Fundación busca mantener vigente el legado de ambas creadoras desde una mirada contemporánea. "La cultura no es un privilegio sino una práctica que permite abordar los temas centrales de nuestro presente: la cultura democrática, los derechos humanos, el feminismo y el respeto por las diversidades. No somos un mausoleo sino un dispositivo vivo y atento a los debates y necesidades actuales", expresó.

Con este convenio, el Gobierno provincial y la Fundación María Elena Walsh Sara Facio consolidan una agenda común orientada a promover la diversidad cultural, fortalecer el patrimonio literario argentino y generar nuevas oportunidades para que la comunidad neuquina acceda a propuestas culturales innovadoras.