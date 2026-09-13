Una neuquina está haciendo historia en la danza a nivel mundial y se ha convertido en la única argentina y latinoamericana que actualmente participa del programa profesional JV2 de Jasmin Vardimon Company, una de las formaciones de danza contemporánea y teatro físico de mayor reconocimiento internacional, lo que posiciona esta experiencia como una oportunidad de proyección cultural para la provincia del Neuquén.

Lucía Ferrari forma parte de un grupo de 11 personas de distintos países del mundo seleccionadas para ser parte de una instancia de formación artística de alto nivel internacional en Inglaterra. La joven bailarina, docente y creadora escénica, de 25 años, oriunda de Villa La Angostura.

Su participación en el programa comenzó en abril y finalizará en octubre. “Para mi carrera, esta oportunidad significa abrirme las puertas del mundo y comenzar a establecer contacto con coreógrafos y artistas de gran reconocimiento internacional, provenientes de distintos países”, destacó.

Y agregó que “no sólo implica un crecimiento profesional, sino también la posibilidad de formarme en un entorno que enseña a desenvolverse en grandes escalas: trabajar dentro de una compañía que realiza giras internacionales, crear obras y espectáculos, y comprender los procesos que sostienen una práctica artística profesional a nivel global”.

“Desde un plano más personal, profundamente ligado a mi identidad y a mi historia, haber sido seleccionada representa la posibilidad de seguir conectada con aquello que más me apasiona. El arte me conecta con lo sensible y me recuerda cada día que es posible dedicar la vida a lo que uno ama y también transmitir esa experiencia a otros”, expresó.

Su experiencia en estos cinco meses

El balance, hasta el momento, es más que positivo. “Mi experiencia está siendo completamente transformadora. Es un desafío muy grande dedicar tantas horas de estudio y entrenamiento a algo tan físico, pero al mismo tiempo tan valioso e importante para mí. Estoy muy feliz de poder transitar esta experiencia, porque siento que me está formando y transformando en niveles que nunca imaginé”, contó.

La joven adelantó que los conocimientos adquiridos en Inglaterra serán compartidos a su regreso mediante clases, talleres, procesos creativos y proyectos escénicos.

Lucía comparte el entrenamiento con 10 jóvenes más de distintos países, como Australia, Canadá, Taiwán, Grecia, Inglaterra, Turquía y China. Destacó que “el vínculo que se formó entre nosotros es realmente muy profundo. Hace cinco meses que estamos juntos prácticamente todos los días, aprendiendo, entrenando y compartiendo esta experiencia. Si bien el ambiente es muy profesional y exigente, también es muy amable, cercano y amigable. Haber convivido y atravesado tantos desafíos juntos hizo que se genere un vínculo muy especial entre todos”.

Y agregó que “compartir este proceso con personas de diferentes países, que además tienen una manera muy profesional de trabajar, me inspira muchísimo a seguir creando, aprendiendo y creciendo. También me motiva a pensar en cómo puedo llevar todo este conocimiento y estas herramientas de regreso a mi pueblo, para poder compartirlas y generar nuevas oportunidades para otros”.

Fue acompañada por el Gobierno y su familia

Para participar de la formación, Lucía contó con el acompañamiento del Gobierno Provincial. “Si no hubiera contado con este acompañamiento probablemente no habría podido realizar esta formación ni vivir todo lo que estoy aprendiendo. Estoy profundamente agradecida por la oportunidad que me brindaron de poder representar a mi comunidad en una experiencia tan importante para mi desarrollo”, resaltó.

La joven agradeció “la escucha, la confianza y el interés demostrados por la Provincia en acompañar los procesos de formación de artistas locales, ya que este respaldo no solo impacta en mi recorrido personal, sino también en el desarrollo cultural del territorio”.

Además de ese acompañamiento, Lucía realizó distintas actividades para recaudar fondos en su comunidad y contó con una ayuda muy importante de su familia, que estuvieron presentes durante todo el proceso.

El ingreso al programa internacional se realiza mediante un proceso de audición internacional altamente competitivo, al que se presentan intérpretes de numerosos países y del cual solo unos pocos son seleccionados a nivel mundial.

“En una primera instancia tuve que preparar y enviar un video interpretando una escena de una obra oficial de la Jasmin Vardimon Company, lo que implicó un trabajo profundo de investigación y comprensión de su lenguaje artístico”, contó Lucía.

Practica la danza desde niña

Su incursión en la danza se desarrolló desde niña, participando en competencias, encuentros y proyectos artísticos, representando a Neuquén en distintos espacios culturales. “Bailo desde que soy muy chica y si bien tuve la posibilidad de formarme y tomar contacto con docentes de otros lugares, muchas veces sentí que ese tipo de información y las distintas formas de dedicarse al arte no llegaban a los pueblos”, contó.

Con el objetivo de profundizar su formación profesional, residió en Buenos Aires, donde se formó en danza contemporánea y teatro físico, ampliando sus herramientas técnicas, expresivas y pedagógicas. Finalizada esta etapa, regresó a Villa La Angostura con la intención de volcar los conocimientos adquiridos en el territorio, desarrollando su actividad artística y docente en la provincia.

Trabajó en distintas academias y dicta clases de danza de manera independiente y en la escuela de gimnasia Artística 40, con niñas y niños de entre los 3 y los 17 años. “Mi trabajo se encuentra profundamente comprometido con la comunidad y con el desarrollo cultural de la provincia”, aseguró.