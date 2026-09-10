El Gobierno de Neuquén presentó oficialmente “Neuquén Vibra”, un programa que recorrerá las distintas regiones de la provincia en busca de nuevas voces y talentos locales. La iniciativa apunta a acompañar y profesionalizar a artistas emergentes, con instancias de participación que comenzarán en cada localidad y continuarán con encuentros regionales hasta llegar a una gran final provincial.

En diálogo con “La segunda mañana”, programa que se transmite por AM550, la subsecretaria provincial de Cultura, Ana Bonet, brindó detalles sobre la propuesta y destacó la importancia de generar espacios para que los artistas neuquinos puedan mostrar su trabajo, acceder a nuevas herramientas y avanzar en su formación profesional.

Rolando Figueroa encabezó la presentación de Neuquén Vibra y destacó la importancia de acompañar a los talentos provinciales.

Durante la presentación, el gobernador Rolando Figueroa remarcó la necesidad de acompañar el crecimiento de los talentos de la provincia. “Hay que potenciar a los artistas, los deportistas y los talentos neuquinos”, afirmó, y sostuvo que la cultura representa una parte central de la identidad de Neuquén. El programa contempla dos categorías de participación, solista y grupo, y cinco ejes estéticos: Raíz y Tradición, Urbano, Popular Tropical, Alternativo y Canción. Cada localidad tendrá su propia instancia de selección y los representantes avanzarán posteriormente a las etapas regionales.

Bonet explicó que la iniciativa busca federalizar las oportunidades y permitir que artistas de distintas localidades puedan participar sin necesidad de trasladarse desde el comienzo hasta la capital provincial. En ese sentido, destacó que el programa fue pensado para recorrer el territorio y generar instancias de encuentro en cada región.

La subsecretaria también puso el foco en el acompañamiento posterior a la competencia y señaló que la propuesta no apunta únicamente a elegir ganadores, sino a brindar herramientas concretas para que los talentos puedan continuar creciendo. La capacitación, la profesionalización y el acceso a recursos forman parte de una estrategia destinada a fortalecer el desarrollo de los artistas neuquinos.

Ana Bonet, subsecretaria provincial de Cultura, brindó detalles del programa en La segunda mañana por AM550

Las instancias regionales comenzarán el 9 de octubre en Cutral Co y continuarán en Villa La Angostura, Rincón de los Sauces, Plottier, Villa Pehuenia y Tricao Malal. La gran final provincial será el 28 de noviembre en Zapala. Los ganadores no recibirán un premio cerrado, sino un Kit de Impulso Profesional, que incluye producción fonográfica, identidad visual, presentaciones y equipamiento técnico personal.