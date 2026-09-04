De Zapala al Mundial de Empanadas: Gachi Caffa lleva una receta neuquina con chivo, ñaco y piñón

La chef zapalina Graciela “Gachi” Caffa Lucero representó esta semana a Neuquén en el Campeonato Mundial de Pizza y Empanada 2026 en La Rural de Palermo. La Embajadora de la Gastronomía Neuquina participó con dos preparaciones y busca llevar los sabores de la provincia a una competencia que reunió a más de 200 participantes.

Caffa se presentó en las categorías empanada regional y empanada de carne. Cada desafío tiene una regla precisa: dispone de 30 minutos para preparar, cocinar y presentar sus piezas frente al jurado.

Caffa busca que los ingredientes no aparezcan solamente como parte de una receta, sino también como una forma de reconocer a quienes trabajan para producirlos.

La primera receta tiene una historia especial para la chef. Se trata de la empanada neuquina con la que ganó el Festival Patagónico de la Empanada en Zapala. Ahora volvió a ponerla en escena en un certamen de alcance internacional.

“Traje la empanada regional, la neuquina, que hice ahí en el festival. Esa es como mi insignia y es la historia también que me gusta contar”, explicó.

La preparación reúne tres productos vinculados con la identidad gastronómica neuquina: chivo, ñaco y piñón patagónico. Caffa busca que esos ingredientes no aparezcan solamente como parte de una receta, sino también como una forma de reconocer a quienes trabajan para producirlos.

“Es una receta bastante sencilla, pero tiene todo eso detrás”, señaló. Luego destacó el trabajo de quienes participan de esa cadena: “el reconocimiento para las personas que están detrás, de la crianza de los chivos, del proceso de realizar el ñaco, del cuidado de los piñones”.

Para esta competencia, la chef mantuvo la base de la preparación que presentó en Zapala. Sin embargo, sumó un cambio en la salsa e incorporó piñones.

“Me parecía que también estaba bueno para agregarle un ingrediente más neuquino y cerrar el concepto ahí”, contó.

Gachi Caffa también creó una empanada de carne para la competencia

El segundo desafío nació especialmente para el Mundial. Caffa preparó una nueva empanada de carne y decidió alejarse de la receta tradicional para darle una identidad propia. “También le quise poner mi impronta para no hacer la clásica, buscarle una vuelta”, explicó.

Presentó la empanada neuquina con la que ganó el Festival Patagónico de la Empanada en Zapala.

La competencia también plantea una diferencia importante respecto del festival en el que obtuvo su reconocimiento. En esta oportunidad, las empanadas no pueden freírse y deben cocinarse en hornos profesionales.

La chef neuquina destacó el equipamiento disponible en La Rural. “Tenemos unos hornos de altísima calidad”, señaló.

Caffa también observó el desarrollo de las otras categorías y quedó sorprendida por el nivel de la competencia. “Hay jueces de piso que están ahí. Estuve viendo cómo se desarrollaba la parte de pizzas y, la verdad, está tremendo todo”, relató.

Su participación forma parte de un recorrido que comenzó en 2025 y que la llevó a profundizar la difusión de la gastronomía neuquina. La empanada regional que presenta en Buenos Aires no integra de manera permanente el menú de su lugar de trabajo, pero aparece cada vez que tiene la oportunidad de mostrar la cocina de la provincia. “Siempre que hay algún evento de gastronomía neuquina tratamos de incorporarla”, indicó.

La receta también comenzó a despertar interés entre quienes quieren probarla fuera de las competencias. Caffa contó que recibió pedidos para comercializarla. Por ahora, analiza cómo hacerlo sin perder el carácter artesanal y la identidad de los productos que forman parte de su elaboración.

En Buenos Aires, la apuesta tiene otra dimensión. La chef de Zapala comparte competencia con representantes de distintos países y pone a prueba una preparación construida alrededor de productos y saberes de Neuquén.

Caffa afronta el desafío con entusiasmo. “Estoy muy feliz, muy tranquila”, expresó antes de la competencia.

La experiencia también le permite conocer otras formas de entender la gastronomía y compartir el espacio con cocineros de diferentes lugares. “Es muy gratificante”, afirmó.

Detrás de cada empanada aparecen los sabores de una provincia. El chivo, el ñaco y el piñón patagónico conectan la preparación con productores, trabajadores y tradiciones que forman parte de la identidad neuquina.

Para Caffa, el resultado no se mide solamente en un premio. La chef busca que el jurado pueda reconocer una historia a través de la comida.

“Si logro transmitir una historia y emocionar con el sabor, ya voy a tener una recompensa muy grande”, sostuvo.

La participación en el Mundial de Pizza y Empanada 2026 deja así a Neuquén dentro de una competencia gastronómica de alcance internacional. Desde Zapala, Gachi Caffa lleva una receta que nació en la provincia y que ahora busca encontrar nuevos paladares en Buenos Aires.