Cada 23 de abril se conmemora a nivel mundial el Día Internacional del Libro, una jornada dedicada a fomentar el hábito de la lectura, reconocer a los autores y destacar la importancia de la industria editorial en la cultura global.

Esta fecha no fue elegida al azar: en 1995, la UNESCO oficializó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, vinculando la celebración a un hecho histórico que une a tres reconocidos escritores que murieron el mismo día, el 23 de abril, aunque en distintos años y bajo diferentes calendarios.

Origen y significado del Día Internacional del Libro el 23 de abril

En Argentina, esta fecha coincide con la realización de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se lleva a cabo en La Rural y atrae a miles de lectores y amantes de la cultura cada año, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del país.

Antes de su reconocimiento global, en España ya existía una celebración similar en Cataluña: el día de Sant Jordi, que se festeja el 23 de abril con la tradición de regalar libros y rosas. Esta costumbre, que combina afecto y cultura, fue una inspiración fundamental para que la UNESCO eligiera esta fecha como símbolo mundial del libro.