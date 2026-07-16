El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa ampliando sus servicios digitales para que los afiliados puedan realizar la mayoría de sus gestiones sanitarias desde el celular mediante la aplicación oficial Mi PAMI y el portal web del organismo.

Actualmente, los usuarios pueden solicitar turnos médicos, consultar recetas electrónicas, acceder a la cartilla médica, visualizar la credencial digital y realizar distintos trámites administrativos sin concurrir a una oficina. La iniciativa forma parte del proceso de modernización impulsado por el organismo nacional para mejorar la atención y reducir la presencialidad.

La plataforma ya se encuentra disponible para los afiliados de todo el país y se complementa con los servicios digitales que PAMI viene incorporando durante los últimos años para facilitar el acceso a las prestaciones médicas.

El avance de la digitalización en PAMI

La digitalización se convirtió en uno de los ejes principales de la modernización del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

El objetivo es que los afiliados puedan resolver la mayor cantidad posible de trámites sin trasladarse a una agencia, una medida especialmente importante para personas mayores o con dificultades de movilidad.

La aplicación Mi PAMI concentra gran parte de los servicios más utilizados y permite acceder a información médica durante las 24 horas desde cualquier dispositivo móvil.

Cómo gestionar turnos y recetas desde Mi PAMI

Entre las funciones más importantes que ofrece la aplicación se encuentran:

Solicitar y administrar turnos médicos.

Consultar recetas electrónicas.

Acceder a órdenes médicas digitales.

Ver la cartilla médica actualizada.

Mostrar la credencial digital del afiliado y su grupo familiar.

Iniciar distintos trámites administrativos.

Toda esta información permanece disponible desde el teléfono celular, evitando consultas presenciales para gestiones habituales.

Qué cambia para los afiliados

La incorporación de herramientas digitales apunta a reducir tiempos de espera y simplificar la relación entre los afiliados y el organismo.

Entre los principales beneficios se destacan:

Mayor rapidez para gestionar prestaciones.

para gestionar prestaciones. Menos traslados hacia oficinas del PAMI.

hacia oficinas del PAMI. Acceso permanente a la información médica.

a la información médica. Centralización de la documentación sanitaria en un único sistema.

de la documentación sanitaria en un único sistema. Mayor disponibilidad de servicios durante todo el día.

La seguridad también forma parte del nuevo sistema

Desde el organismo recuerdan que Mi PAMI únicamente debe descargarse desde las tiendas oficiales y que todos los trámites deben realizarse mediante los canales autorizados.

Además, advierten sobre posibles intentos de fraude y recomiendan:

No compartir claves personales.

No entregar datos bancarios.

No ingresar a enlaces enviados por mensajes sospechosos.

Verificar siempre que la comunicación provenga de canales oficiales.

Un cambio que acompaña la transformación digital de la salud

La digitalización de PAMI forma parte de un proceso más amplio que también atraviesa otros organismos sanitarios nacionales y provinciales.

En los últimos años creció el uso de recetas electrónicas, credenciales digitales e historias clínicas informatizadas, una tendencia que busca mejorar la eficiencia del sistema de salud y facilitar el acceso de los pacientes a la información médica.

Para un organismo que brinda cobertura a más de cinco millones de afiliados, la posibilidad de resolver trámites desde el celular representa una herramienta clave para disminuir la demanda presencial y optimizar la atención.