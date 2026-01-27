En un contexto económico desafiante, el Programa de Medicamentos PAMI ratificó la continuidad de la cobertura al 100% para tratamientos especiales y el acceso al subsidio social para aquellos jubilados y pensionados que no puedan afrontar el costo de sus remedios. El trámite se puede realizar de manera totalmente digital, sin necesidad de acercarse a una agencia.

El sistema busca garantizar la sostenibilidad mediante "nuevos límites terapéuticos" basados en el uso racional de medicamentos recomendado por la OMS. A continuación, los detalles para gestionar el beneficio.

Quiénes pueden pedir los medicamentos gratis

El Subsidio por Razones Sociales otorga un 100% de descuento en medicamentos ambulatorios para afiliados que cumplan con los siguientes requisitos económicos y patrimoniales:

Ingresos: Cobrar menos de 1,5 haberes previsionales mínimos. Si el afiliado vive con una persona que posee Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope se extiende a 3 haberes mínimos.

Cobertura: No estar afiliado a una medicina prepaga.

Patrimonio: No ser dueño de más de un inmueble, ni poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

Vehículos: No tener un auto de menos de 10 años de antigüedad (salvo hogares con CUD).

Activos: No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Dato clave: Si un afiliado no cumple con los requisitos de ingresos pero el costo de los medicamentos supera el 15% de sus haberes, puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción.

Paso a paso: cómo hacer el trámite online

La gestión es simple y demora aproximadamente 5 minutos desde una computadora o celular.

Ingresar a la web: Entrar a pami.org.ar y dirigirse a la sección "Trámites Web".

Seleccionar el trámite: Buscar la opción "Medicamentos sin cargo por subsidio social" y hacer clic en "Iniciar trámite web".

Identificación: Elegir "Solicitar el servicio" y completar con Número de Afiliación y DNI (incluyendo el número de trámite del documento).

Datos de contacto: Indicar quién realiza la gestión (afiliado, familiar o apoderado) y completar el formulario de contacto.

Confirmación de requisitos: El sistema mostrará las condiciones patrimoniales; se debe confirmar presionando "Sí, continuar".

Cuestionario: Responder si se poseen activos societarios o si se tiene un familiar a cargo con discapacidad.

Carga de receta: Si se tiene una receta física en papel, se debe adjuntar una foto. Si la receta es electrónica, no es necesario.

Finalizar: En la sección de comentarios se pueden listar los medicamentos solicitados (opcional). Al enviar, el sistema entregará un número de caso para seguimiento.

Otras coberturas vigentes

Además del subsidio social, PAMI mantiene coberturas automáticas para el resto del padrón:

100% de cobertura: Tratamientos de diabetes (insulina, tiras), oncológicos, trasplantes, VIH, hemofilia y afecciones crónicas complejas.

50% al 80% de descuento: Para patologías crónicas y agudas sobre el "Precio PAMI", que ya es inferior al de mercado.

40% de descuento: Para medicamentos de uso eventual.

Para acceder a los medicamentos ambulatorios generales, solo se requiere que el médico de cabecera envíe la receta electrónica a la farmacia, donde el afiliado o una persona de confianza puede retirar los remedios presentando DNI y credencial.