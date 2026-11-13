En los comedores, en las salas de espera o mientras se prepara la cena, el celular o la tablet suelen funcionar como un atajo rápido para calmar el llanto o ganar unos minutos de tranquilidad. Pero ese recurso, ya naturalizado en gran parte de los hogares, empieza a mostrar sus costos en el desarrollo de los chicos.

Desde Villa La Angostura, la Técnica Puericultora y Doula Laura Zurzolo sigue de cerca esta problemática en el acompañamiento cotidiano a familias y plantea una mirada que corre el eje de la culpa para ponerlo en lo que ocurre mientras la pantalla está encendida.

"El problema no es solo cuánto tiempo pasan los niños frente a pantallas, sino qué se pierde en ese tiempo", señala la especialista, y grafica una escena diaria: "Un bebé que mira dibujos animados no está mirando la boca de su madre mientras le canta, no está explorando objetos con sus manos, no está ejercitando su motricidad. La pantalla ocupa un lugar que debería estar destinado al vínculo humano".

Lenguaje, descanso y movimiento en juego

La advertencia de quienes trabajan en primera infancia encuentra respaldo en la evidencia científica más reciente, que vincula la exposición temprana a dispositivos digitales con dificultades en tres áreas sensibles: la adquisición del lenguaje, la regulación emocional y la calidad del sueño.

En los primeros años, el cerebro infantil se moldea a partir del intercambio cara a cara, el contacto visual y el movimiento libre. Cuando el estímulo digital reemplaza esa interacción, el impacto también se traslada al cuerpo y al descanso. Las rutinas más sedentarias afectan el desarrollo motor, mientras que la sobreestimulación y la luz de los dispositivos alteran los ciclos nocturnos, generando dificultades para conciliar el sueño y despertares frecuentes.

Un debate que ya llegó a las leyes

La preocupación por el efecto de los entornos digitales en chicos y adolescentes dejó de ser únicamente un tema de consulta en los consultorios para convertirse en agenda de políticas públicas a nivel global.

En el último tiempo, distintos países avanzaron con restricciones concretas: Australia estableció la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años con fuertes multas a las plataformas; Reino Unido y Dinamarca tomaron medidas en la misma dirección; Malasia implementó controles de verificación de edad y China sostiene esquemas de "modo menor" que limitan el tiempo de conexión según la franja etaria. El objetivo común es frenar el diseño adictivo de las aplicaciones sobre cerebros en plena formación.

El rol de la familia y el entorno cercano

Sin embargo, para Zurzolo, ninguna regulación estatal alcanza si no se acompaña desde la dinámica puertas adentro.

"La regulación estatal es importante, pero la primera línea de defensa está en la familia. Los padres y madres necesitan apoyo para establecer límites claros y ofrecer alternativas de juego y vínculo", sostiene.

Lejos de plantear una cruzada contra la tecnología, la profesional propone revisar el lugar que ocupa en la rutina y sumar a toda la red de cuidado —abuelos, tíos y personas cercanas— para sostener propuestas simples y disponibles en cualquier casa: tirar una manta en el piso, cantar, contar un cuento antes de dormir o habilitar el juego libre sin mediación digital.