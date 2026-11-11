El Gobierno de Neuquén presentó el Plan de Verano Neuquino 2027, una propuesta que reunirá actividades culturales, deportivas, artísticas y turísticas en distintos puntos de la provincia. Villa La Angostura aparece entre las localidades protagonistas de la programación, con iniciativas previstas en espacios emblemáticos de la región.

La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura y contempla una programación orientada tanto a residentes como a turistas, con eventos culturales, deportivos, artísticos y recreativos distribuidos en diferentes puntos del territorio neuquino.

El Messidor y la Vía Cordillerana, entre los espacios elegidos

Dentro de la agenda anunciada por la Provincia, la región cordillerana ocupará un lugar destacado con actividades que tendrán como escenario sitios emblemáticos como la residencia oficial El Messidor y el circuito de la Vía Cordillerana.

Según se informó durante la presentación, estos espacios formarán parte de una propuesta destinada a poner en valor el patrimonio histórico, cultural y natural de la región, ofreciendo además nuevas alternativas para quienes visiten la cordillera durante el verano.

La inclusión de estos lugares refuerza la presencia de Villa La Angostura dentro de la estrategia turística provincial para la próxima temporada.

Más de 70 fiestas populares en toda la provincia

Durante el acto de lanzamiento, la ministra Josefina Codermatz destacó la importancia de generar propuestas que promuevan el encuentro comunitario y acompañen el movimiento turístico en todo Neuquén.

El programa contempla además la realización de más de 70 fiestas populares entre noviembre y marzo, junto con encuentros gastronómicos, actividades deportivas y eventos culturales distribuidos en diversas localidades.

La intención es que cada región pueda mostrar su identidad, sus tradiciones y sus atractivos a través de una agenda coordinada que complemente la oferta turística habitual de la temporada estival.

Una apuesta para fortalecer el turismo

Con este plan, la Provincia busca potenciar el movimiento de visitantes durante el verano y ampliar las opciones recreativas disponibles tanto para los neuquinos como para quienes llegan desde otros puntos del país.

En ese contexto, Villa La Angostura vuelve a posicionarse como uno de los destinos clave de la Patagonia, no sólo por sus paisajes y atractivos naturales, sino también por la incorporación de actividades culturales y turísticas que formarán parte de la programación oficial del verano 2027.