El expolicía rionegrino Emerson Marín fue condenado este martes a prisión perpetua por el femicidio de Estefanía Civardi, la joven de 22 años asesinada de un disparo mientras se encontraba en una vivienda de San Carlos de Bariloche.

La pena fue impuesta por el juez de juicio Sergio Pichetto, luego de que un jurado popular declarara previamente a Marín culpable por unanimidad.

El exintegrante de la Policía de Río Negro fue condenado por homicidio triplemente calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el empleo de un arma de fuego.

El magistrado también resolvió extender la prisión preventiva hasta que la condena quede firme o eventualmente sea revocada en instancias judiciales posteriores. La medida había sido solicitada tanto por la Fiscalía como por la querella y no recibió oposición de la defensa.

Cómo fue el femicidio de Estefanía Civardi

El crimen ocurrió durante la madrugada del 30 de julio de 2025, en una vivienda ubicada sobre la calle Los Radales de Bariloche. Durante el juicio se acreditó que alrededor de las 2 de la madrugada, Estefanía se encontraba durmiendo en la planta baja del inmueble cuando Marín efectuó un disparo a corta distancia con un arma calibre 9 milímetros.

La investigación y las pruebas incorporadas durante el debate permitieron descartar otras hipótesis sobre lo sucedido y sostener la acusación que finalmente fue considerada probada por el jurado.

A lo largo del proceso declararon alrededor de 30 testigos, entre ellos familiares y amigos de Estefanía, vecinos y efectivos policiales que llegaron a la vivienda después del disparo.

También prestaron declaración el profesional forense encargado de realizar la autopsia, una psiquiatra del Cuerpo Médico Forense y especialistas en balística, genética y análisis de telecomunicaciones.

Ese conjunto de testimonios y peritajes formó parte de la evidencia analizada durante el juicio que terminó con el veredicto unánime de culpabilidad.

Dónde cumplirá la condena

Antes de la definición de la pena, el juez Pichetto había autorizado al Servicio Penitenciario a trasladar a Marín al establecimiento carcelario que considere adecuado.

Entre las alternativas se mencionó el ex Maruchito, en General Roca, una posibilidad que había sido propuesta por el defensor Diego Navarro.

Con la sentencia conocida este martes, Marín deberá cumplir prisión perpetua, mientras permanecerá bajo prisión preventiva durante las eventuales instancias de revisión judicial hasta que la condena adquiera firmeza o sea modificada.