Buscan a un peligroso prófugo acusado de un intento de femicidio en Neuquén. Se trata de Jonathan Fabián Ulloa, lo apodan como "El Tanke", quien permanece con pedido de captura tras incumplir medidas judiciales y no presentarse a una audiencia.

El hombre, de 38 años, había recibido una condena de dos años de prisión en suspenso luego de un acuerdo judicial. Sin embargo, acumuló más de 15 incumplimientos de las reglas de conducta impuestas.

El 9 de octubre no se presentó a una audiencia y, tras el pedido de la Fiscalía y la querella, fue declarado en rebeldía. A partir de esa situación se ordenó su captura.

La Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén informó que Ulloa tiene más de 30 denuncias por violencia de género contra su expareja. La causa incluye un episodio en el que intentó incendiar la vivienda de la víctima.

La mujer permanece bajo protección policial junto a sus hijos. Desde el organismo señalaron que continúa en una situación de vulnerabilidad mientras el acusado permanece sin ser localizado. Las víctimas se encuentran conviviendo con una consigna policial dentro de su vivienda.

Según la información difundida, el hombre continuó enviando amenazas pese a las restricciones judiciales vigentes. La búsqueda se mantiene activa para encontrarlo.

Según denunció la Subsecretaría de las Mujeres, la peligrosidad radica en que a pesar de contar con pedido de captura, Jonathan Ulloa continúa con su vida cotidiana y mantiene su actividad laboral. Según la información, trabajaría como conductor de Uber.