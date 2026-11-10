El perilago de Piedra del Águila fue este viernes 6 de noviembre punto de encuentro para compartir conocimientos, disfrutar del paisaje y descubrir los sabores de la región. En el marco de la novena edición de la Fiesta Provincial de las Marrones Migratorias del Limay Medio, la gastronomía local ocupó un lugar destacado, con un almuerzo y degustación de platos preparados por chefs de la localidad, recibidos de la tecnicatura de gastronomía de Cocineros Patagónicos.

La propuesta puso en valor los productos regionales y el trabajo de quienes los transforman en preparaciones con identidad patagónica. A orillas del lago, los chefs locales sumaron sus saberes a una celebración que reúne pesca, turismo y cocina.

La fiesta comenzó el viernes pasadas las 18, con la presentación de números artísticos en el escenario del Miniestadio Municipal. La primera noche tuvo entre sus protagonistas a La Brea y Cachumba, en una apertura que combinó distintos géneros musicales.

El sábado, la actividad se trasladó al Centro Recreativo Kumelkayen, con disertaciones y capacitaciones para pescadores a partir de las 9. El programa reunió a referentes de la pesca deportiva y especialistas del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), con propuestas vinculadas a las técnicas de pesca y al cuidado de los ambientes acuáticos.

Al mediodía, el encuentro continuó alrededor de la mesa, con una degustación que destacó la carne de la marrón migratoria del Limay Medio y los productos regionales, según la propuesta que se desarrolla en el lugar.

Entre el paisaje, los saberes de los pescadores y la cocina local, Piedra del Águila comparttió una celebración que puso en primer plano su vínculo con el río y la identidad de su comunidad.