Una nueva especie vegetal fue identificada en las alturas del norte neuquino. Se trata de Leucheria meloorum, una planta que hasta el momento sólo fue registrada en los macizos volcánicos del Domuyo y el Wayle, donde crece entre los 2.550 y los 2.900 metros sobre el nivel del mar.

El descubrimiento estuvo a cargo de los botánicos Juan Felipe Horton y Pablo Picca, integrantes del Laboratorio de Sistemática y Biología Reproductiva de Plantas Vasculares del Instituto de Micología y Botánica (Inmibo, UBA-Conicet). El trabajo se desarrolló con autorización de la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia del Neuquén.

La aparición de Leucheria meloorum suma un nuevo capítulo al conocimiento de uno de los territorios más particulares del norte neuquino

La planta fue reconocida como una especie endémica, porque su presencia conocida se limita a este sector del norte de Neuquén. Su distribución acotada convierte al hallazgo en un nuevo dato sobre la biodiversidad que existe en los ambientes de montaña de la provincia.

Leucheria meloorum tiene un crecimiento compacto, con forma de cojín. Esta característica le permite desarrollarse en un ambiente marcado por fuertes vientos, nevadas y una elevada exposición a la radiación solar.

La alta montaña neuquina suma una especie a su patrimonio natural

El hallazgo amplía el conocimiento sobre los ecosistemas del Domuyo y el Wayle. Estos ambientes de altura presentan condiciones extremas y todavía ofrecen información que la ciencia continúa incorporando.

El hallazgo amplía el conocimiento sobre los ecosistemas del Domuyo y el Wayle

El estudio de los ejemplares permitió determinar que se trataba de una especie diferente y avanzar con su descripción científica. Los investigadores colectaron material para herbario y analizaron sus características, con registros correspondientes tanto al Cerro Wayle como al Domuyo.

La identificación también muestra la importancia de sostener investigaciones dentro de las áreas naturales protegidas. El trabajo de los científicos permite conocer qué especies habitan esos espacios, dónde se encuentran y cómo logran adaptarse a las condiciones del territorio.

En este caso, la investigación contó con el acompañamiento de la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas, que depende del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén, Leticia Esteves, destacó el vínculo entre conservación y conocimiento científico. Señaló que los visitantes valoran especialmente los paisajes naturales de la provincia, pero que detrás de esos escenarios existe una biodiversidad que todavía guarda especies por descubrir.

“Conocer es también una forma de cuidar”, afirmó Esteves al remarcar la importancia de vincular las áreas protegidas con universidades y organismos científicos.

El Domuyo todavía guarda especies por conocer

La aparición de Leucheria meloorum suma un nuevo capítulo al conocimiento de uno de los territorios más particulares del norte neuquino. El Domuyo ya concentra valores geológicos y naturales destacados, pero este descubrimiento muestra que su importancia también se extiende a la investigación de la flora de alta montaña.

Leucheria meloorum tiene un crecimiento compacto, con forma de cojín

La presencia de la especie en el Wayle y el Domuyo permite, además, observar cómo algunas plantas desarrollan características específicas para sobrevivir en lugares donde la altura, el frío, el viento y la radiación condicionan la vida.

El trabajo de Horton y Picca aporta así información que puede servir para comprender mejor la distribución de la flora neuquina. También permite contar con nuevos datos para el conocimiento y la conservación de los ambientes protegidos.

El hallazgo refuerza una tarea que combina investigación y cuidado del territorio. Cada nueva especie identificada permite ampliar el registro de la biodiversidad del norte patagónico y conocer un poco más sobre los ambientes que todavía tienen mucho por revelar.